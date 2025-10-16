Kızının nişanlısıyla kaçmış! Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay: "Öldürmek için mi arıyorsun?"
Müge Anlı'nın programında yine izleyicileri ekran başına kilitleyen bir olay yaşandı. 40 yaşındaki annesinin nişanlısıyla kaçtığını düşündüğünü belirten Özlem Özkan, anlattıklarıyla stüdyodaki herkesi şoke etti. Canlı yayına kayıp Özlem'in cezaevinden yeni çıkan eşi Ahmet Bey’in de gelmesiyle birlikte tansiyon iyice yükseldi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay, stüdyodaki herkesi şoke etti. 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevda Özkan, yaklaşık 1 yıl önce bir akrabasının cenazesine katılmak üzere evden çıktı bir daha da evine dönmedi.
"ANNEM NİŞANLIMLA KAÇMIŞ"
Annesinin akıbetini öğrenmek isteyen kızı Özlem Özkan, Müge Anlı'nın programına başvurdu. Genç kız, stüdyoda gözyaşları içinde "Annem nişanlımla kaçmış" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Özlem'in iddialarına göre, annesi eski nişanlısı Harun isimli bir erkekle sevgiliydi ve yaşananları yüzüne itiraf etmişti.
EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILMA
İddiaların ardından Harun canlı yayına bağlandı ve açıklama yaptı: "Ben cezaevindeydim, izne çıktığımda Özlem'in annesi beni aradı, cenazeye gidiyorum dedi."
Harun, canlı yayında şoke eden bir itirafta bulunarak, Özlem'in abisi Süleyman'ın annesini Eskişehir'de Yusuf Cihanfir isimli bir kişiye pazarlamaya çalıştığını söyledi.
Bu açıklamalar üzerine Müge Anlı, Harun'a "Bu evlilik vaadiyle dolandırılma işi mi?" diye sordu. Harun'da "Evet" diyerek yanıt verdi.
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ!
Stüdyoya Özlem'in babası Ahmet Bey de geldi Ahmet Özkan, cezaevinden yeni çıkmıştı!
MÜGE ANLI: "ÖLDÜRMEK İÇİN Mİ ARIYORSUN?"
Cezaevindeyken eşi Özlem'i tehdit ettiği öğrenilen Ahmet Bey, açıklamalarıyla Müge Anlı'yı da çileden çıkardı.
Anlı, "Sen bu Sevdayı neden arıyorsun? Kadın gitmiş, sen kendine yeni bir yuva kur. Ben Sevda'yı aramadan hiç hoşlanmadım. Öldürmek için mi arıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.
Ahmet Bey'in, "Ben istesem bulurum" sözleri üzerine Anlı, sert bir şekilde karşılık verdi: "Bulsaydın, niye geldin buraya? Cezaevinden çıkıp cezaevine girmek için planlar kuruyorsunuz."
"BAŞINA BİR ŞEY Mİ GELDİ?"
Tüm bunların ardından Sevda'nın ablası da Sevda'dan haber alamadıklarını söyledi.
Müge Anlı da "bu kadının başına bir şey mi geldi. Ortadaysa aramayız ama değilse bir bakalım akıbetine" diyerek, arama çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.
