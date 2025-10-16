Kızının nişanlısıyla kaçmış! Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay: "Öldürmek için mi arıyorsun?"

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ!

Stüdyoya Özlem'in babası Ahmet Bey de geldi Ahmet Özkan, cezaevinden yeni çıkmıştı!

MÜGE ANLI: "ÖLDÜRMEK İÇİN Mİ ARIYORSUN?"

Cezaevindeyken eşi Özlem'i tehdit ettiği öğrenilen Ahmet Bey, açıklamalarıyla Müge Anlı'yı da çileden çıkardı.

Anlı, "Sen bu Sevdayı neden arıyorsun? Kadın gitmiş, sen kendine yeni bir yuva kur. Ben Sevda'yı aramadan hiç hoşlanmadım. Öldürmek için mi arıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Ahmet Bey'in, "Ben istesem bulurum" sözleri üzerine Anlı, sert bir şekilde karşılık verdi: "Bulsaydın, niye geldin buraya? Cezaevinden çıkıp cezaevine girmek için planlar kuruyorsunuz."

Kaynak: ATV