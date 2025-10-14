ATV Müge Anlı canlı izle! 14 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolan 33 yaşındaki yüzde yetmiş engelli Rabia Körismail'in sosyal medyadan tanıştığı Mustafa Bey'in yanına gittiği ortaya çıkmıştı. Savcılık talimatıyla koruma altına alınan Rabia Körismail, ailesinin yanına döndü.

15 Eylül'de İstanbul Beykoz'dan kaybolan Sibel Koç'un eski eşi tarafından kaçırılıp alıkonduğu iddia ediliyordu. Daha önce eski eşi tarafından 4 kez kaçırıldığını söyleyen anne Aynur Koç, kızının hayatından endişe ediyordu. Sibel Koç canlı yayına bağlandı ve kaçırılmadığını, kendi isteğiyle eski eşine döndüğünü söyledi.

33 yaşındaki Aslıhan Yiğit, 15 Eylül gecesi 3.20 sıralarında evinin önüne gelen araçla ortadan kayboldu. İki çocuk annesi Aslıhan Yiğit'in eşinden şiddet gördüğünü söyleyen anne, kızına seslendi.

77 yaşındaki Münir Erçetin, 52 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Yıldız Erçetin'i aylardır göremediğini söyledi. Aralarında ufak bir tartışma geçtiğini ve sonrasında eşini baldızının yanına gönderdiğini anlatan Münir Erçetin, "Karım, baldızım yüzünden evine geri dönmüyor" dedi. İddiaların odağındaki baldız Uğur Hanım ise canlı yayına bağlanarak "Eniştem, ablamın bakımı ile ilgilenmiyor" dedi.

Murat Soyalp'in emekli emniyet müdürü akrabası yayına bağlandı. 2021 yılında kendisine Sefa'yı sorduklarında 'Sefa İstanbul'da çalışıyor' dediğini söyledi. 2022 yılında ise başka bir akrabasının Kırıkkale'ye gittiğini Murat'ın ona da 'Sefa, Kırıkkale'de dükkan açtı onun başında duruyor' dediğini anlattı.