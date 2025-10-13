Gözleri KaraDeniz’e üç yeni isim! Yine nefesleri kesecek

13 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 11:57 Güncelleme: 13.10.2025 12:01
atv ekranlarında yayınlanan ve milyonları televizyon başına kilitleyen "Gözleri KaraDeniz" dizisine 3 yeni oyuncu daha katıldı. Rize'deki Maçari ailesinin çevresinde yaşananları derinleştirecek bu karakterler, hikayeye yeni bir soluk da getirecek.

atv'nin sevilen dizisi "Gözleri KaraDeniz" kadrosuna üç güçlü oyuncu daha katıldı. Rize'deki Maçari ailesinin çevresini derinleştirecek bu yeni karakterler, hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

Kadroya katılan oyunculardan Kadir Çermik, dizide Ali Kemal karakterine hayat verecek. Ali Kemal, Osman Maçari'nin Rize'deki ortağı olarak izleyici karşısına çıkacak. Güçlü bir iş insanı olan Ali Kemal, Karadeniz'in sert doğasıyla uyumlu bir karakter olarak dikkat çekecek.

Kadir Çermik dizide Ali Kemal karakterini canlandıracak. (A Haber arşiv)Kadir Çermik dizide Ali Kemal karakterini canlandıracak. (A Haber arşiv)

Evrim Doğan, Fethiye rolüyle izleyiciyle buluşacak. Fethiye, Ali Kemal'in bir yaş küçük kız kardeşi. Kardeşine bağlı, ancak kendi hayatına dair sırları olan Fethiye karakteri dizinin duygusal dengelerini değiştirecek.

Evrim Doğan dizide Fethiye rolüyle izleyiciyle buluşacak. (A Haber arşiv)Evrim Doğan dizide Fethiye rolüyle izleyiciyle buluşacak. (A Haber arşiv)

Eslem Akar ise Aslı karakteriyle hikâyeye dahil oluyor. Aslı, Ali Kemal'in kızı, aynı zamanda Güneş'in çocukluk arkadaşı. İkili, aynı üniversitede ve aynı fakültede okumuş, ardından Aslı eğitimine yurtdışında devam etmiş.

Eslem Akar dizide Aslı karakterine hayat verecek. (A Haber arşiv)Eslem Akar dizide Aslı karakterine hayat verecek. (A Haber arşiv)

Yüksek lisansını tamamlayıp Rize'ye dönen Aslı, artık Maçari Denizcilik'in hukuk departmanının başında görev yapıyor. Onun dönüşü, Güneş'le geçmişten gelen bağların yeniden canlanmasına yol açacak.

Yeni karakterlerin gelişiyle Gözleri Karadeniz'de fırtınalar yeniden esecek!

