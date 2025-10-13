Gözleri KaraDeniz'e üç yeni isim! Yine nefesleri kesecek
atv ekranlarında yayınlanan ve milyonları televizyon başına kilitleyen "Gözleri KaraDeniz" dizisine 3 yeni oyuncu daha katıldı. Rize'deki Maçari ailesinin çevresinde yaşananları derinleştirecek bu karakterler, hikayeye yeni bir soluk da getirecek.
atv'nin sevilen dizisi "Gözleri KaraDeniz" kadrosuna üç güçlü oyuncu daha katıldı. Rize'deki Maçari ailesinin çevresini derinleştirecek bu yeni karakterler, hikâyeye yeni bir soluk getirecek.
Kadroya katılan oyunculardan Kadir Çermik, dizide Ali Kemal karakterine hayat verecek. Ali Kemal, Osman Maçari'nin Rize'deki ortağı olarak izleyici karşısına çıkacak. Güçlü bir iş insanı olan Ali Kemal, Karadeniz'in sert doğasıyla uyumlu bir karakter olarak dikkat çekecek.
Evrim Doğan, Fethiye rolüyle izleyiciyle buluşacak. Fethiye, Ali Kemal'in bir yaş küçük kız kardeşi. Kardeşine bağlı, ancak kendi hayatına dair sırları olan Fethiye karakteri dizinin duygusal dengelerini değiştirecek.
Eslem Akar ise Aslı karakteriyle hikâyeye dahil oluyor. Aslı, Ali Kemal'in kızı, aynı zamanda Güneş'in çocukluk arkadaşı. İkili, aynı üniversitede ve aynı fakültede okumuş, ardından Aslı eğitimine yurtdışında devam etmiş.
Yüksek lisansını tamamlayıp Rize'ye dönen Aslı, artık Maçari Denizcilik'in hukuk departmanının başında görev yapıyor. Onun dönüşü, Güneş'le geçmişten gelen bağların yeniden canlanmasına yol açacak.
Yeni karakterlerin gelişiyle Gözleri Karadeniz'de fırtınalar yeniden esecek!
