Gözleri KaraDeniz’e üç yeni isim! Yine nefesleri kesecek

atv'nin sevilen dizisi "Gözleri KaraDeniz" kadrosuna üç güçlü oyuncu daha katıldı. Rize'deki Maçari ailesinin çevresini derinleştirecek bu yeni karakterler, hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

Kadroya katılan oyunculardan Kadir Çermik, dizide Ali Kemal karakterine hayat verecek. Ali Kemal, Osman Maçari'nin Rize'deki ortağı olarak izleyici karşısına çıkacak. Güçlü bir iş insanı olan Ali Kemal, Karadeniz'in sert doğasıyla uyumlu bir karakter olarak dikkat çekecek.