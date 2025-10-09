Aşk ve Gözyaşı'nın Dilşah'ı Sanem Çelik'ten samimi itiraf: "Malzemesi bol bir karakter"

Kaynak: ATV

Rol hazırlık sürecinde belirli bir esin kaynağı kullanmadığını da vurgulayan Çelik, deneyimlerinden beslendiğini belirtiyor, "Rollerimi yaşatmaya çalışırken spesifik bir şeyden esinlenmiyorum. Hayattan tecrübe kazanırken gözlemlediklerimden, öğrenebildiklerimden, artı-eksi bütün sonuçlardan bir harman oluşturmaya çalışıyorum. Aslında kendi süzgeçlerimden faydalanıyorum."

Sanem Çelik'in yeniden ekranlara dönüşü hem hayranlarını hem de izleyicileri heyecanlandırırken, Dilşah'ın güçlü ve çok katmanlı hikâyesi "Aşk ve Gözyaşı"nın dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.