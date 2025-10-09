Aşk ve Gözyaşı'nın Dilşah'ı Sanem Çelik'ten samimi itiraf: "Malzemesi bol bir karakter"
Cuma günlerinin sevilen dizisi "Aşk ve Gözyaşı"yla ekranlara geri dönen Sanem Çelik, hayat verdiği Dilşah karakterinin merak edilenlerini anlattı.
atv'nin yeni gözdesi "Aşk ve Gözyaşı"yla ekranlara dönen Sanem Çelik, canlandırdığı "Dilşah" karakteriyle ilgili merak edilenleri paylaştı.
"MALZEMESİ BOL BİR KARAKTER"
Dilşah'ın kendisini cezbeden yönlerini paylaşan başarılı oyuncu, "Dilşah renkli ve oyunculuk açısından da malzemesi bol bir karakter. Hedefine bilinçli şekilde, aklı, mantığı ve şuuru ile gidebiliyor olması beni cezbetti" diyerek karakteri nasıl kabul ettiğini anlattı.
"HER AN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"
Sanem Çelik, oyunculuk anlayışını ise akışa bırakmayı tercih eden bir yaklaşım olarak tanımlıyor: "Ben öncelikle karakter hakkındaki hislerime odaklanırım. Gerisi sete çıktığımda kendiliğinden oluşur ve gelişmeye devam eder. Akışta kalmak benim için önemli; her an her şey değişebilir, tıpkı hayat gibi."
Rol hazırlık sürecinde belirli bir esin kaynağı kullanmadığını da vurgulayan Çelik, deneyimlerinden beslendiğini belirtiyor, "Rollerimi yaşatmaya çalışırken spesifik bir şeyden esinlenmiyorum. Hayattan tecrübe kazanırken gözlemlediklerimden, öğrenebildiklerimden, artı-eksi bütün sonuçlardan bir harman oluşturmaya çalışıyorum. Aslında kendi süzgeçlerimden faydalanıyorum."
Sanem Çelik'in yeniden ekranlara dönüşü hem hayranlarını hem de izleyicileri heyecanlandırırken, Dilşah'ın güçlü ve çok katmanlı hikâyesi "Aşk ve Gözyaşı"nın dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
