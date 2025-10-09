09 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Televizyon Haberleri 5 milyonluk soru için büyük yarış! "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam atv'de

5 milyonluk soru için büyük yarış! "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam atv'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 09:51
ABONE OL
5 milyonluk soru için büyük yarış! Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv’de

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

5 MİLYONLUK BÜYÜK YARIŞ

Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor. 13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam 1182. bölümüyle atv ekranlarında...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör