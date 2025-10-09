5 milyonluk soru için büyük yarış! "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam atv'de
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor...
5 MİLYONLUK BÜYÜK YARIŞ
Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor. 13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam 1182. bölümüyle atv ekranlarında...
