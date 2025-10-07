"Aynadaki Yabancı" vicdanlara ayna tutuyor! Siz olsaydınız ne yapardınız?

Kaynak: ATV

"VİCDANİ SORUMLULUK MU YOKSA AŞK MI?"

Hipokrat yemini etmiş bir estetik cerrahı olsaydınız, hiç tanımadığınız bir kadını ölümden döndürmek için onu yeni bir çehreye ve sese kavuşturur muydunuz? Ameliyat esnasında tüm hafızasını yitiren o kadını himayenize almanızın sebebi hangisi olabilirdi? Vicdani sorumluluk mu yoksa aşk mı?

Ne yalan söyleyeyim, son dönemde insanı bunca soruyla baş başa bırakan bir başka dizi daha izlememiştim.

Belli ki bu ekran yolculuğu çok keyifli olacak. İzlerken her hafta bu sorulardan birinin cevabını bulmak, bir sonraki haftayı iple çekmemizi sağlayacak.