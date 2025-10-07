07 Ekim 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri "Aynadaki Yabancı" vicdanlara ayna tutuyor! Siz olsaydınız ne yapardınız?

"Aynadaki Yabancı" vicdanlara ayna tutuyor! Siz olsaydınız ne yapardınız?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 10:48
ABONE OL
Aynadaki Yabancı vicdanlara ayna tutuyor! Siz olsaydınız ne yapardınız?

atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Onur Tuna, Caner Topçu ve Simay Barlas'ın başrolünde olduğu dizi, çarpıcı sorularıyla izleyiciyi adeta bir empati testine sokuyor.

atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, 4 Ekim Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizinin ilk bölümü, izleyen hemen herkesin ruhuna ayna tutarak onları derin bir empati girdabına sürükledi.

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ da "Aynadaki Yabancı" üzerine kaleme aldığı yazısında hem ekrana hem vicdanlara ayna tuttu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"Atv'nin cumartesi akşamı gala yapan dizisi "Aynadaki Yabancı" dizisi, izleyen hemen herkesin ruhuna ayna tutup empati girdabına yuvarlayıverdi.

Çocuğunuz için neyinizden vazgeçerdiniz? Paranızdan mı, kariyerinizden mi, eşinizden mi yoksa hayatınızdan mı? Sizi gelininiz hakkında ölüm fermanı vermeye ne sevk ederdi? Eşinizi bilinmezliğe hatta ölüme yollamaya sebep olacak "en büyük sırrınız" ne olabilirdi?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"VİCDANİ SORUMLULUK MU YOKSA AŞK MI?"

Hipokrat yemini etmiş bir estetik cerrahı olsaydınız, hiç tanımadığınız bir kadını ölümden döndürmek için onu yeni bir çehreye ve sese kavuşturur muydunuz? Ameliyat esnasında tüm hafızasını yitiren o kadını himayenize almanızın sebebi hangisi olabilirdi? Vicdani sorumluluk mu yoksa aşk mı?

Ne yalan söyleyeyim, son dönemde insanı bunca soruyla baş başa bırakan bir başka dizi daha izlememiştim.

Belli ki bu ekran yolculuğu çok keyifli olacak. İzlerken her hafta bu sorulardan birinin cevabını bulmak, bir sonraki haftayı iple çekmemizi sağlayacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Romantik dizilerin salon erkeği olarak izlemeye alıştığımız Onur Tuna'nın henüz iyi mi kötü mü olduğunu anlayamadığımız "gri ve gizemli bir karakteri" oynaması, onun oyunculuk repertuvarına yeni bir kulvar ekleyecek gibi görünüyor. Dizide estetik cerrahı Barış'ı oynayan Caner Topçu ise daha ilk bölümden hayran kitlesini katlayacağa benziyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"İLK BÖLÜMÜN YILDIZI"

Abileri, ablaları, teyzeleri alınmasın ama bana göre ilk bölümün yıldızı 5 yaşındaki Sara Yılmaz'dı. "Leyla" karakterine hayat verirken ortaya koyduğu Allah vergisi oyunculuk yeteneği, bir yıldızın doğumunu müjdeliyordu. Bu nedenle isminin yanına altın bir tik iliştirmeden yapamadım. Allah nazarlardan saklasın."

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör