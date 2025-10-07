"Aynadaki Yabancı" vicdanlara ayna tutuyor! Siz olsaydınız ne yapardınız?
atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Onur Tuna, Caner Topçu ve Simay Barlas'ın başrolünde olduğu dizi, çarpıcı sorularıyla izleyiciyi adeta bir empati testine sokuyor.
atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, 4 Ekim Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizinin ilk bölümü, izleyen hemen herkesin ruhuna ayna tutarak onları derin bir empati girdabına sürükledi.
Sabah yazarı Yüksel Aytuğ da "Aynadaki Yabancı" üzerine kaleme aldığı yazısında hem ekrana hem vicdanlara ayna tuttu.
"Atv'nin cumartesi akşamı gala yapan dizisi "Aynadaki Yabancı" dizisi, izleyen hemen herkesin ruhuna ayna tutup empati girdabına yuvarlayıverdi.
Çocuğunuz için neyinizden vazgeçerdiniz? Paranızdan mı, kariyerinizden mi, eşinizden mi yoksa hayatınızdan mı? Sizi gelininiz hakkında ölüm fermanı vermeye ne sevk ederdi? Eşinizi bilinmezliğe hatta ölüme yollamaya sebep olacak "en büyük sırrınız" ne olabilirdi?
"VİCDANİ SORUMLULUK MU YOKSA AŞK MI?"
Hipokrat yemini etmiş bir estetik cerrahı olsaydınız, hiç tanımadığınız bir kadını ölümden döndürmek için onu yeni bir çehreye ve sese kavuşturur muydunuz? Ameliyat esnasında tüm hafızasını yitiren o kadını himayenize almanızın sebebi hangisi olabilirdi? Vicdani sorumluluk mu yoksa aşk mı?
Ne yalan söyleyeyim, son dönemde insanı bunca soruyla baş başa bırakan bir başka dizi daha izlememiştim.
Belli ki bu ekran yolculuğu çok keyifli olacak. İzlerken her hafta bu sorulardan birinin cevabını bulmak, bir sonraki haftayı iple çekmemizi sağlayacak.
Romantik dizilerin salon erkeği olarak izlemeye alıştığımız Onur Tuna'nın henüz iyi mi kötü mü olduğunu anlayamadığımız "gri ve gizemli bir karakteri" oynaması, onun oyunculuk repertuvarına yeni bir kulvar ekleyecek gibi görünüyor. Dizide estetik cerrahı Barış'ı oynayan Caner Topçu ise daha ilk bölümden hayran kitlesini katlayacağa benziyor.
"İLK BÖLÜMÜN YILDIZI"
Abileri, ablaları, teyzeleri alınmasın ama bana göre ilk bölümün yıldızı 5 yaşındaki Sara Yılmaz'dı. "Leyla" karakterine hayat verirken ortaya koyduğu Allah vergisi oyunculuk yeteneği, bir yıldızın doğumunu müjdeliyordu. Bu nedenle isminin yanına altın bir tik iliştirmeden yapamadım. Allah nazarlardan saklasın."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dev banka altın tahminini rekor oranla değiştirdi! 1 gramı dahi olanlara kazanç kapısı aralandı
- ALES/3 BAŞVURU ERKANI ÖSYM AİS | 2025-ALES/3 başvuruları nereden yapılır, ücreti ne kadar?
- YENİ TRAFİK CEZALARI SON DURUM | Yasa değişikli Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? Yaş sınırı, hız limiti, makas, drift...
- 7-10 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’de balık avı sezonu başladı: Olta takımı ürünlerinde indirim!
- Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…
- METEOROLOJİ SON DAKİKA | Siklon Dalgası tüm Türkiye’yi vuracak! Turuncu ve sarı alarm peş peşe verildi: Sel, sağanak, şimşek...
- HAC KURA TAKVİMİ 2026 | DİYANET HAC kuraları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- MSB'den Denizkurdu-I/2025 tatbikatı: 92 gemi 66 hava aracı katıldı
- Siklon dalgası nedir, ne demek? Türkiye’yi etkisi altına alacak siklonik hava dalgasının etkileri neler?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?
- Altında yükseliş fırtınası durulmuyor! Uzman isim A Haber'de anlattı: Alacaklar bu zamanı beklesin! 4.100 dolar öncesi...