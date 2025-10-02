Müge Anlı ATV canlı izle! 2 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı'da yarım asırlık aile kavuşması...

56 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu. Yıllardır kardeşlerini görmeyen Hülya Kosluoğlu kardeşleriyle canlı yayında kavuştu. Gözyaşları içinde kardeşlerine sarılan Hülya Kosluoğlu'nun sözleri herkesi duygulandırdı.

Terk ettiği 3 çocuğunun babasının karşısında...

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesi Gülşah Çelikkıran, eşi Olcay Çelikkıran ile yüzleşmek için canlı yayına geldi. Evine dönmek istemediğini belirten Gülşah Çelikkıran, eşinin 'eve dön' çağrılarını reddetti. Defalarca eşi tarafından aldatıldığını söyleyen Gülşah Çelikkıran, "Barışmaya değil ayrılmaya geldim" dedi.

Müge Anlı bir annenin daha gözyaşını sildi!

16 yaşlarındaki Mehmet ve Yusuf Yıldızhan'a 6 gündür ulaşılamıyordu. Gözyaşları içinde Müge Anlı'nın kapısını çalan anne Hatice Hanım, güzel haberi dakikalar sonra aldı. Eve geri döneceklerini söyleyen ikizler Mehmet ve Yusuf Yıldızhan, anneleri kendilerini polise şikayet ettiği için kızgın olduklarını söylediler.