Bir kayanın üzerinde kaderine terk edilmişti! Müge Anlı’da yarım asırlık aile kavuşması!

56 yaşındaki Hülya Kosluoğlu, annesi Necmiye Hanım ve babası Cemal Kaya'yı bulmak umuduyla araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kosluoğlu'nun filmleri aratmayan hayat hikayesi izleyicileri derinden etkiledi.
İki çocuk ve üç torun sahibi olan Kolsuoğlu, Hülya Kolsuoğlu, biyolojik babasının Cemal Kaya, annesinin ise Necmiye olduğunu ancak çiftin resmi nikahının olmadığını anlattı.
Doğduktan kısa bir süre sonra annesi tarafından terk edildiğini söyleyen Kolsuoğlu, babasının da kendisine bakamayınca halasına verdiğini aktardı. Hülya Hanım, halasının yanındayken bir süre sonra çıkmaz bir sokakta kayanın üzerine bırakıldığını ifade etti.
O dönemde çocuğu olmayan komşuları Emine Hanım tarafından bulunup bakıldığını belirten Kolsuoğlu, babasının onu Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermek istediğini, ancak Emine Hanım'ın "Ben bu çocuğu bırakmam" diyerek sahip çıktığını dile getirdi.
Kosluoğlu, programda kardeş özlemi çektiğine de değindi.
56 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu. Yıllardır kardeşlerini görmeyen Hülya Kosluoğlu güzel haberi canlı yayında aldı. Yayına bağlanan kardeşler, ablaları ile hasret giderdi.
Kardeşinin sesini ilk kez canlı yayında duyan Kosluoğlu, "Sanki ben şu an rüyadayım. Bana abla diyecek kardeşlerim olacak" diyerek mutluluk gözyaşları döktü.
CANLI YAYINDA BÜYÜK BULUŞMA
Hülya Kosluoğlu, bugünkü canlı yayında ise ailesine kavuştu. Hülya Kosluoğlu, kardeşleri Sezin, Selda ve halası Rabia Hanım ile ilk kez bir araya geldi.
Kosluoğlu'nun diğer kardeşi Sevinç Hanım ise yolculuk yapamadığından dolayı gelemediği programa görüntülü olarak katıldı.
Öte yandan Hülya Kosluoğlu'nun halası Rabia Hanım, çıkmaz bir sokakta kayalığın üzerine bırakıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.