Ayların değil yılların birincisi: ATV
atv, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 9 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya’dan alınan verilere göre atv, 2025’in Eylül ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu!
32 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.
EYLÜL AYINDA "2 KATEGORİDE BİRİNCİ"
Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Eylül ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.
"DİZİ ATV'DE İZLENİR"
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor.
atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV; Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatan Gözleri KaraDeniz, Selim ve Meyra'nın fırtınalı aşklarını anlatan Aşk ve Gözyaşı, Mehmet ile Handan'ın birbirinden farklı aile bağları ile içsel çatışmalarını ekrana taşıyan Can Borcu ve gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmler zirveye taşıdı.
Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UEFA Konferans Ligi | Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ŞAMPİYONLAR KUPASI FİNALİ: Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- KYK kahvaltı saatleri kaçta başlıyor? KYK yurtlarında kahvaltı saatleri hafta içi ve hafta sonu kaçta bitiyor?
- DUS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: 2025 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta? DUS sınav yerleri belli mi?
- GREEN CARD 2026 BAŞVURULARI başladı mı, ne zaman? ABD Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- 2025 Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? MSB asker yol ücreti ne kadar?
- İstanbul TOKİ kiralık konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu, fiyatlar ne kadar? Kiralık konut projesi hangi ilçelerde olacak, şartlar neler?
- Sumud Filosu'nda kimler var? İsrail tarafından alıkonulan Türk aktivistler
- Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi
- Emekliye 6.3 puanlık refah payı formülü! SSK, BAĞ-KUR'lunun ocak zammında 3 seçenek masada! 16.881 TL maaş alanlar...
- Çin’in zeka sırrı kahvaltıda saklı! Canan Karatay açıkladı: O besinden günde 10 tane tüketin…
- Zeka testi: En zeki insanlar bile 11 saniyede gizli geyiği bulamıyor