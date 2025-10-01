Gözleri KaraDeniz’de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu "Gözleri KaraDeniz" dizisi ilk bölümünden bu yana ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Gözleri KaraDeniz, dün akşam yayınlanan beşinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.