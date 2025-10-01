01 Ekim 2025, Çarşamba
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler'in başına geçti

Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler'in başına geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 13:58
Gözleri KaraDeniz’de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti

atv’nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam ekrana geldi. Merakla beklenen beşinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu "Gözleri KaraDeniz" dizisi ilk bölümünden bu yana ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Gözleri KaraDeniz, dün akşam yayınlanan beşinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

5. Bölümde neler yaşandı?

Mehmet'in düğününde tüm gerçekler ortaya çıktı. Osman Maçari hainlik yapan oğlunu evlatlıktan kovdu.

Bu durumu bildiği halde Güneş'in evliliğine engel olmaması Azil'i kötü duruma düşürdü. Güneş, Azil'den bunun hesabını sorar.

Azil yurt dışına gitmeye karar verir. Mehmet'in de ihanetinin ortaya çıkması başını büyük belaya sokar. Hayatta kalmak için babasını öldürmek üzere Demirci Ziya ile anlaşma yapmak zorunda kalır.

Fenalaşan Osman Maçari hastanededir. Mehmet'in anlaşması Osman Maçari'yi ortadan kaldırmak üzere adamları hastaneye gelir.

Durumdan şüphelenen Azil, babasını kurtarır. Sevdiklerini korumak için başka çaresi yoktur. Maçarilerin başına geçer.

