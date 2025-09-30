Müge Anlı ATV son bölüm: 30 Eylül 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

62 yaşındaki Taha Abdülbari 17 Eylül'de İstanbul Gaziosmanpaşa'dan kaybolmuştu. Babasını aramak için Müge Anlı'nın kapısını çalan oğlu Ahmad Abdülbari, en son babasına bir kalabalık tarafından şiddet uygulandığını söyledi. Müge Anlı güzel haberi verdi ve Taha Abdülbari, günler sonra bulundu!

Kadriye Arslan Başburt, kızı Dilek Başburt'u aramak için gelmişti. Endişeli anne, kızının mental sağlığının iyi olmadığını ve aracı ile Türkiye'yi turladığı için evine ceza kağıtları yağdığını anlatmıştı. Canlı yayına gelen ihbarlar üzerine bulunan Dilek Başburt, canlı yayında annesiyle yüzleşti. Tüm yaşadığı sorunlar yüzünden annesini suçlayan Dilek Başburt, "O benim öz annem değil" dedi.

60 yaşındaki Ömer Gezer, evlilik vaadiyle kandırılarak 90 bin TL'sinden olduğunu iddia etti. Evlilik vaadiyle Zeynep adlı bir kadın ile tanıştığını söyleyen Ömer Gezer, kandırıldığını anlattı.

Sefa Soyalp 2018 yılında 22 yaşındayken İstanbul'dan sırra kadem bastı. Yeğeninin akıbetini sorgulayan amca Muharrem Soyalp, "Ailesi yıllarsa sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı" dedi. Abisinden şüphelenen amca Sefa Soyalp, yeğeninin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Feyzullah Çoraman, hastanede yaşamını yitirmeden önce üç ismin adını söylemişti. Feyzullah Çoraman ile birlikte saldırıya uğrayan ve sağ kurtulan Muhammet'in yönelttiği isim Mehmet Durmuş ile canlı yayında karşı karşıya geldi.