30 Eylül 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri Gözleri KaraDeniz'de büyük hesaplaşma Rize'de!

Gözleri KaraDeniz'de büyük hesaplaşma Rize'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 09:31
ABONE OL
Gözleri KaraDeniz’de büyük hesaplaşma Rize’de!

atv'nin Salı akşamları heyecanla izlenen dizisi "Gözleri KaraDeniz" doğduğu topraklara geri dönüyor. İlk bölümlerinden bu yana Karadeniz'in hırçın dalgaları, yemyeşil dağları ve köklü kültürüyle özdeşleşen dizi, yeni bölümleriyle artık Rize'de çekilecek.

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizi, bu dönüşle birlikte hem köklerine sarılacak hem de yeni sürükleyici olayların kapısını aralayacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Karakterlerin hayatındaki büyük kırılma anları, Karadeniz'in sert ama bir o kadar da içten atmosferinde yeniden şekillenecek.

Başroller Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'da bu gelişmeyle duydukları heyecanı dile getirirken izleyicileri sürprizlerin beklediğine de dikkat çektiler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Aşkın, mücadelenin ve ihanetten doğan hesaplaşmaların Karadeniz'in kalbinde nasıl yeniden şekilleneceği şimdiden büyük merak konusu.

"Gözleri KaraDeniz", artık Karadeniz'in kalbinden anlatacağı hikâyeyle fırtına gibi esmeye devam edecek.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in "Evet"iyle beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder. Güneş bildiklerini sakladığı için Azil'e karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir. Ancak Osman'ın ve Maçariler'in güvenliği söz konusuyken, ikili mantıklı adımlar atmak zorundalardır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan Azil, Maçarileri bir daha görmemek üzere İstanbul'u terk etmeye hazırlanırken hiç ummadığı bir teklif alır.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör