Gözleri KaraDeniz’de büyük hesaplaşma Rize’de!

Kaynak: ATV

Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder. Güneş bildiklerini sakladığı için Azil'e karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir. Ancak Osman'ın ve Maçariler'in güvenliği söz konusuyken, ikili mantıklı adımlar atmak zorundalardır.

Uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan Azil, Maçarileri bir daha görmemek üzere İstanbul'u terk etmeye hazırlanırken hiç ummadığı bir teklif alır.