Aynadaki Yabancı’dan etkileyici tanıtım!

Emirhan, karısı Azra'yı bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ama bilmediği bir şey vardır: Azra artık eski Azra değildir. O şimdi, bambaşka bir hayata adım atmış Defne'dir. Ve kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir.

Kaynak: ATV

Acaba Emirhan'ın kalbi, aklının reddettiği gerçeği sezecek midir? Defne'nin gözlerinde yıllardır sevdiği kadının izlerini bulabilecek midir? Yoksa bu karşılaşma, ikisinin de hayatında yeni bir kırılma noktası mı olacaktır?

Kaynak: ATV