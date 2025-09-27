Aynadaki Yabancı’dan etkileyici tanıtım!
atv’nin yeni sezonda ekranlara damga vurmaya hazırlanan MF Yapım imzalı yeni dizisi Aynadaki Yabancı, yayınlanan etkileyici tanıtımıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın üçüncü tanıtımı yayınlandı.
Dramatik hikâyesine dair güçlü ipuçları sunan tanıtım; Azra'nın kaybolan kimliği ve yeniden doğuş serüvenini çarpıcı ayrıntılarla izleyiciye aktararak merakı zirveye taşıdı.
Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz.
Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam.
Emirhan, karısı Azra'yı bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ama bilmediği bir şey vardır: Azra artık eski Azra değildir. O şimdi, bambaşka bir hayata adım atmış Defne'dir. Ve kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir.
Acaba Emirhan'ın kalbi, aklının reddettiği gerçeği sezecek midir? Defne'nin gözlerinde yıllardır sevdiği kadının izlerini bulabilecek midir? Yoksa bu karşılaşma, ikisinin de hayatında yeni bir kırılma noktası mı olacaktır?
OYUNCU KADROSU
Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı, Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler de bulunuyor.
Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı çok yakında atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF KAYIT YENİLEME ne zaman? AÖF ders ekle-sil ve ödeme işlemleri nasıl yapılır?
- Google 27 yaşında! Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi…
- Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili
- Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?
- Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı
- 26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?
- Hafıza nasıl çalışıyor? Bazı anılar silinmezken diğerleri neden kayboluyor?
- 26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!
- Altın 46 yılın en yüksek seviyesini gördü! Altın 2026’da ne olacak, alım satım için doğru zaman mı? İslam Memiş A Haber'de uyardı
- “HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En yeni, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma sözleri
- Bolu’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Bolu deprem AFAD-KANDİLLİ (26 Eylül 2025) son depremler
- Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 26 Eylül Cuma hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR