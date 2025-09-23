Aynadaki Yabancı'dan etkileyici afiş! Yakında atv'de..
atv'nin yeni sezonda ekranlara damga vurmaya hazırlanan, MF Yapım imzalı yeni dizisi Aynadaki Yabancı, yayınlanan afişiyle dikkatleri üzerine çekti. Dramatik hikayesinin güçlü ipuçlarını veren afiş, görkemli prodüksiyonun ve heyecan yüklü sahnelerin habercisi oldu.
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, "Aynadaki Yabancı" dizisinin afişi yayınlandı.
"AYNADAKİ YABANCI" KONUSU
Aynadaki Yabancı, hayatını geride bırakmak zorunda kalan bir kadının geçmişin izlerini silmeye çalışırken kendini bambaşka bir hayatın içinde bulduğu dramatik yolculuğu ekrana taşıyacak.
Bir annenin, kocasına karşı verdiği çocuğuna kavuşma mücadelesi ile de gerilimi doruğa çıkaracak.
Geçmişin gölgeleriyle yüzleşirken anneliğin en büyük sınavıyla karşı karşıya kalan bu kadın; hayatta kalma azmi, saklı gerçekler ve hiç umulmadık bağlarla izleyiciyi nefes kesici bir hikayeye sürükleyecek.
OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.
Aynadaki Yabancı, çok yakında atv'de!
