Aynadaki Yabancı’dan etkileyici afiş! Yakında atv’de..

"AYNADAKİ YABANCI" KONUSU

Aynadaki Yabancı, hayatını geride bırakmak zorunda kalan bir kadının geçmişin izlerini silmeye çalışırken kendini bambaşka bir hayatın içinde bulduğu dramatik yolculuğu ekrana taşıyacak.

Bir annenin, kocasına karşı verdiği çocuğuna kavuşma mücadelesi ile de gerilimi doruğa çıkaracak.

Geçmişin gölgeleriyle yüzleşirken anneliğin en büyük sınavıyla karşı karşıya kalan bu kadın; hayatta kalma azmi, saklı gerçekler ve hiç umulmadık bağlarla izleyiciyi nefes kesici bir hikayeye sürükleyecek.

Kaynak: ATV