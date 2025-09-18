18 Eylül 2025, Perşembe
Hande Erçel ve Barış Arduç'tan izleyicilerine sıcak selam!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 11:46
atv ekranlarında Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan sezonun iddialı dizilerinden “Aşk ve Gözyaşı”, heyecanlı bekleyişi daha da arttırdı.

O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizinin başrollerini paylaşan Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim), afiş çekimleri sırasında verdikleri pozla hayranlarına özel bir mesaj gönderdi.

Parmaklarını kalp şeklinde birleştirerek kamera karşısına geçen ikili, "Sizleri Seviyoruz" mesajı ile hem ekran başındaki izleyicilere hem de dizinin takipçilerine gönülden selam yolladı.

Romantik atmosferiyle dikkat çeken kare, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Masalsı bir düğünle başlayan, ancak zamanla imkansız seçimlerin ve büyük yüzleşmelerin gölgesinde ilerleyen Meyra ve Selim'in hikâyesi, ilk bölümden itibaren seyirciyi derin bir yolculuğa çıkaracak.

Aşkın kırılganlığı, evlilikteki çatlaklar ve alınması zor kararlar; güçlü prodüksiyon kalitesi, görkemli kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

"Aşk ve Gözyaşı" ilk bölümüyle bu Cuma atv'de!

