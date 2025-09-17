17 Eylül 2025, Çarşamba
Can Borcu'nun seti neşeyle doldu! İşte sevilen dizinin kamera arkası görüntüleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 12:14 Güncelleme: 17.09.2025 12:28
atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Can Borcu”, her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin 24. bölümünden paylaşılan kamera arkası görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Dizinin ağır dram sahnelerinin ardında, sette kahkahaların yükseldiği eğlenceli anlar ve keyifli hazırlıklar kameralara yansıdı.

Görüntüler, oyuncuların samimiyetini ve setin sıcacık atmosferini gözler önüne serdi.

Ekranda izleyiciyi gözyaşlarına boğan sahnelerin ardında, kahkaha dolu anların yaşandığını görmek dizi hayranlarını mutlu etti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Dizi ekibinin uyumu ve enerjisi ekrana da yansıyor" ifadeleri öne çıktı.

