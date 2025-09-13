13 Eylül 2025, Cumartesi
Can Borcu'nda Handan'a tuzak!

13.09.2025
“Can Borcu” dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara bomba gibi dönüş yaptı. İlk sezonda büyük ilgi gören yapım, yeni bölümleriyle de izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Dizinin yayınlanacak olan 24. bölümüne dair detaylar da ortaya çıktı.

Can Borcu'nun yeni bölümüne dair ipuçları geldi. Dizi, 13 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında...

Mehmet, Efe ve Oğuz sayesinde ölümden döner; artık oyun sırası ondadır.

Mehmet'in gömüldüğü videoyu izleten Emel, Handan'ı paramparça eder.

CAN BORCU 24.BÖLÜM FRAGMANI

Ferit'i kurtarmak için Handan'ı Yasemin'in ifadesini değiştirmeye zorlar.

Cezaevindeki saldırıdan sağ çıkan Ferit hayata dönerken, Musluoğlu evinde Necmiye ve Sermine'nin gerilimi yükselmektedir.

Mehmet, Handan'ın zor zamanında yine yetişir fakat Emel'in her şeyi alt üst edecek sürpriz bir hamlesi vardır.

Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de.

