ATV Müge Anlı canlı izle! 12 Eylül 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 Ağustos'ta Sakarya'dan kaybolan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu'dan günlerdir haber alınamıyordu. Kaybolduğu gece annesini arayarak evlendiğini söyleyen Merve Aydoğdu kaybının 17. Gününde bulundu.

Kenan Canbolat, 3 yaşındaki oğlunu alarak ortadan kaybolan 24 yıllık eşi Müjgan Canbolat'ı aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Eşi ile herhangi bir sorunu olmadıklarını söyleyen Kenan Canbolat, kafasında soru işaretleri olduğunu söyledi.

2 çocuk annesi Sevda Heyretengiz 2019 senesinde ortadan kayboldu. 2015 yılında Erdinç Uslu ile evli olduğu söylenen Sevda Heyretengiz'in annesi kuşku oklarını damadı ve dünürüne yöneltti.

Müge Anlı'nın kapısını çalan Fatma Erbil ve Abdullah Erbil kızlarının şüpheli ölümüne dair soru işaretlerinin yanıtlanması için yardım çağrısında bulundu. Emine Armağan, Afyonkarahisar'ın Dinar köyünde 17 Temmuz tarihinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Ailesi damatlarından ve dünürlerinden şüpheleniyordu. Dünürler canlı yayında karşı karşıya gelerek Emine Armağan'ın ölümündeki kuşkuları konuştu.

Adapazarı ilçesi Aşırlar Köyü'nde yaşayan 25 yaşındaki Sedanur Karakuş, yıllardır görmediği annesi Şennur Akboğa'yı bulmak istiyordu. Programda bir gelişme yaşandı ve Şennur Akboğa'yı tanıyan biri yayına bağlandı.