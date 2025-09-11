Barış Arduç ve Hande Erçel'den Kore akımı sürprizi "Hwaiting"

Kaynak: ATV

Afiş çekimlerinde samimi halleriyle dikkat çeken ikili hem uyumları hem de bu jestleriyle hayranlarından tam not aldı. Romantizmi ve güçlü atmosferiyle sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan "Aşk ve Gözyaşı" 19 Eylül'de atv'de başlıyor.

