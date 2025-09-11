Barış Arduç ve Hande Erçel'den Kore akımı sürprizi "Hwaiting"
atv 'nin yeni sezonda heyecanla beklenen Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim)'ın yer aldığı O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı", gün geçtikçe çok daha fazla konuşulmaya başlandı.
Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan, başrollerinde Barış Arduç (Selim) ve Hande Erçel (Meyra) 'in yer aldığı "Aşk ve Gözyaşı" nın yayın tarihi belli oldu.
Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'ın uyarlaması olan projenin afişi için kamera karşısına geçen ikiliden bir Kore akımı olan "Hwaiting" sürprizi geldi.
Yayınlanan iki farklı konseptteki afişleriyle beğeni toplayan Arduç ve Erçel, çekim arasında Kore dizilerinde sıkça kullanılan motivasyon sözü "Hwaiting" aynaya yazıp birlikte poz verdi.
"Hadi yapalım, iyi şans" anlamına gelen bu ifade, dizinin Kore ruhuna göz kırparken ikilinin enerjisini de gözler önüne serdi.
Afiş çekimlerinde samimi halleriyle dikkat çeken ikili hem uyumları hem de bu jestleriyle hayranlarından tam not aldı. Romantizmi ve güçlü atmosferiyle sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan "Aşk ve Gözyaşı" 19 Eylül'de atv'de başlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- POMEM 32. Dönem 1. yedek planlama sonuç ekranı pa.edu.tr | POMEM giriş sınavı yedek planlama sonuçları nereden öğrenilir?
- Okul kırtasiye yardımı SGK'dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı
- Güneş tutulması ne zaman? Eylül ayı Güneş tutulması hangi güne denk geliyor, Türkiye'den izlenebilecek mi?
- FM 26 ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar olacak? Ön sipariş başladı mı?
- A101 11 EYLÜL AKTÜEL KATALOG: Bugün A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Kahve makinesi, masaj aleti, ütü, kitaplık
- Apple tarih verdi: iOS 26 ne zaman çıkacak? Hangi modellere gelecek?
- Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?
- Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı, fiyatları ne kadar?
- KYK yurt değiştirme başvurusu nasıl, nereden yapılır? GSB KYK nakil şartları neler?
- 2025-2026 MEB sınav takvimi: Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri ne zaman?
- Eski tip ehliyetler için süre doluyor! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, nasıl yapılır? Ceza ne kadar?