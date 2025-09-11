11 Eylül 2025, Perşembe
Barış Arduç ve Hande Erçel'den Kore akımı sürprizi "Hwaiting"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 14:41
atv 'nin yeni sezonda heyecanla beklenen Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim)'ın yer aldığı O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı", gün geçtikçe çok daha fazla konuşulmaya başlandı.

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan, başrollerinde Barış Arduç (Selim) ve Hande Erçel (Meyra) 'in yer aldığı "Aşk ve Gözyaşı" nın yayın tarihi belli oldu.

Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'ın uyarlaması olan projenin afişi için kamera karşısına geçen ikiliden bir Kore akımı olan "Hwaiting" sürprizi geldi.

Yayınlanan iki farklı konseptteki afişleriyle beğeni toplayan Arduç ve Erçel, çekim arasında Kore dizilerinde sıkça kullanılan motivasyon sözü "Hwaiting" aynaya yazıp birlikte poz verdi.

"Hadi yapalım, iyi şans" anlamına gelen bu ifade, dizinin Kore ruhuna göz kırparken ikilinin enerjisini de gözler önüne serdi.

Afiş çekimlerinde samimi halleriyle dikkat çeken ikili hem uyumları hem de bu jestleriyle hayranlarından tam not aldı. Romantizmi ve güçlü atmosferiyle sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan "Aşk ve Gözyaşı" 19 Eylül'de atv'de başlıyor.

Kaynak: ATV

