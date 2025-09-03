Esra Erol'da gözyaşları sel oldu: Osmancan’ın acı dolu hikayesi
Pazartesi günü sezona hızlı bir başlangıç yapan Esra Erol, ilk günden izleyiciyi derinden etkileyen bir olaya imza attı. Gözyaşları içinde programa katılan bir ailenin acısını dindiren Erol, Osmancan’ın yürek burkan hikayesini ekranlara taşıdı.
Osmancan, Meliha ve Hasan Bey tarafından 11 Mayıs 2000 tarihinde iki aylıkken evlatlık alınmış zihinsel olarak doğuştan engelli bir çocuktu. Aile özel durumunu fark etmemişti.
Birkaç ay sonra fark ettiklerinde ise Meliha Hanım "Bir an olsun oğlumu geri vermeyi düşünmedim" diyerek Osmancan'ı vermediğini anlattı.
Osmancan'ın 3 Eylül 1999 yılında Gölcük'te dünyaya geldiğini, adının Batuhan olduğunu annesinin adının Sibel olduğunu, doğumunu yaşı reşit değilken 16 yaşında gerçekleştirdiğini biliyorlardı.
ÖZ ANNESİ SİBEL'İ DAKİKALAR İÇİNDE BULDU
Meliha Hanım, 'Biz oğlumuzu canımızdan çok seviyoruz, kendisini çok güzel büyüttük, okula gönderdim. Arkadaş edinmesini sağladım. Onun için her şeyi yaptım. Yeter ki o iyi olsun dedim. Ama gelin görün yaşımız ilerledi, biz bu dünyada olmadığımızda Osmancan'ın yanında birileri olması gerekir. Onu emanet edeceğimiz iyi bir ailesi olup olmadığını öğrenmek istiyoruz' dediler.
Esra Erol dakikalar ise içinde Osmancan'ın ailesini buldu. Teyzesi canlı yayına telefonla bağlandı. Fakat anlattıklarından bir dram daha çıktı.
Teyze 'Osmancan'ın annesi, kız kardeşim de doğuştan zihinsel engelliydi ve rızasının olmadığı bir birlikteliğe maruz kalmıştı. Biz aylarca hamile olduğundan habersizdik, karnı büyümeye başlayınca, annem fark ediyor ve hastanede doğum yaptırdıktan sonra çocuğunu orada bıraktı. Bunu kız kardeşime kim yaptı, nasıl oldu bilmiyoruz. Annem, hiçbirimize bir şey anlatmadı, bir tek kendisi biliyordu Osmancan'ın nerede olduğunu, kime verdiğini. Ama bize anlatmadan vefat etti. Ben bunları yıllar sonra öğrendim, şok olmuştum. Zaten kız kardeşim Sibel Bartın'da bir huzurevinde yaşıyor. Bize yaşadıklarını anlatacak kadar bilinci yok.' diyerek yaşananları Esra Erol'a ve Osmancan'ın ailesine anlattı.
Engelli bir kız çocuğunun bunları yaşamış olması, bu beklenmeyen dram ise stüdyodaki herkesi hüzne boğdu.
Esra Erol 'Zeliha Hanım bizlere anneliğin doğurmuş olmakla olmadığını şefkatle ve merhametle olduğunu gösterdi'
Dünkü (2 Eylül) canlı yayına ise Osmancan'ın biyolojik dedesi Mehmet Bey ve dayısı Enes geldi. Osmancan'ı ilk kez karşısında gören dedesi gözyaşlarına hakim olamadı.
"Benden saklamışlardı hiç haberim yoktu. Kızım doğuştan engelliydi. Bilseydim Osmancan'ı bırakmazdım. Dayısı Enes ise kız kardeşimin başına gelenleri annem hepimizden saklamıştık bilseydik şimdi her şey farklı olabilirdi ama ailesi o'na cok iyi bakmış. Osmancan'ı cok güzel ve bilinçli yetiştirmiş. Osmancan'a bakınca ablam aklıma geliyor, bugünden sonra o'nu biz de bırakmayacağız" dedi.
Ailesi bulunduğu için mutlu olan Zeliha Hanım'a Esra Erol ise 'Zeliha Hanım bizlere anneliğin doğurmuş olmakla olmadığını şefkatle ve merhametle olduğunu gösterdi' diyerek alkışladı.
