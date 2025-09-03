Esra Erol’da gözyaşları sel oldu: Osmancan’ın acı dolu hikayesi

Kaynak: ATV

"Benden saklamışlardı hiç haberim yoktu. Kızım doğuştan engelliydi. Bilseydim Osmancan'ı bırakmazdım. Dayısı Enes ise kız kardeşimin başına gelenleri annem hepimizden saklamıştık bilseydik şimdi her şey farklı olabilirdi ama ailesi o'na cok iyi bakmış. Osmancan'ı cok güzel ve bilinçli yetiştirmiş. Osmancan'a bakınca ablam aklıma geliyor, bugünden sonra o'nu biz de bırakmayacağız" dedi.

Ailesi bulunduğu için mutlu olan Zeliha Hanım'a Esra Erol ise 'Zeliha Hanım bizlere anneliğin doğurmuş olmakla olmadığını şefkatle ve merhametle olduğunu gösterdi' diyerek alkışladı.