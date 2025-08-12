Müge Anlı ile "Güven Bana" yeni bölümüyle bu akşam atv'de!
Müge Anlı’nın sunumuyla atv’de ekrana gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız “Güven Bana”, Salı akşamı onuncu bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda geçtiğimiz hafta yarışan, atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol arkadaşlığı yapan Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer yarışmaya kaldığı yerden devam edecek.
Bu iki sevilen oyuncu birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecekler.
İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?
Yarışma hakkında bilgi:
Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.
Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek.
Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?
