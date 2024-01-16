Gelinim Mutfakta 16 Ocak 2024 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta programında bugünün puan durumu merak konusu oluyor. Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte 16 Ocak 2024 günün birincisi ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Selda oldu.
PUAN DURUMU
🔸Yeşim: 9
🔸Selda: 18
🔸Tuğba: 17
🔸Filiz: 5
GELİNİM MUTFAKTA 12 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 12 Ocak Cuma günü çeyrek altını Tuğba gelin kazandı.
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