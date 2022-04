Hakim dizisi canlı izle! | Hakim ilk bölüm canlı izle

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hakim dizisinin 1. bölümü bu akşam saat 20:00'da izleyicinin beğenisine sunulacak. Your Honor adlı yapımdan uyarlanan dizi artık her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.Yönetmenliğini Erkan Tunç; Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin; Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı iddialı dizi hakkında detaylar haberimizde! Peki; Hakim dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Hakim dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama, orjinali ne? Hakim oyuncuları kim?

HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Hakim dizisinin orjinali Your Honor (Türkçesi: Sayın Yargıç)adlı yabancı bir dizidir.