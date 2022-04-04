Hakim dizisi canlı izle! | Hakim ilk bölüm canlı izle
ATV'nin yeni dizisi Hakim bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kadrosu ve konusu itibariyle iddiasını ortaya koyan dizi hakkında izleyiciler araştırmalar yapmaya başladı. Bir hakimin oğlu için mafya ile mücadelesini konu edinen Hakim dizisinde, Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte Hakim dizisi canlı izle adresi...
ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hakim dizisinin 1. bölümü bu akşam saat 20:00'da izleyicinin beğenisine sunulacak. Your Honor adlı yapımdan uyarlanan dizi artık her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.Yönetmenliğini Erkan Tunç; Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin; Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı iddialı dizi hakkında detaylar haberimizde! Peki; Hakim dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Hakim dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama, orjinali ne? Hakim oyuncuları kim?
HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Hakim dizisinin orjinali Your Honor (Türkçesi: Sayın Yargıç)adlı yabancı bir dizidir.
ATV HAKİM DİZİSİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Fatih Berk Şahin - Ozan
HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.
Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler.
Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…
HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İddialı dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında yapılıyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin gerçekleştiği biliniyor.
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