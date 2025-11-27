Akıllı gözlüklerde mahremiyet endişesi! Bu gözlükler hem video hem de fotoğraf çekiyor
Son yıllarda hayatımıza giren akıllı gözlükler, masum bir teknoloji gibi görünse de "güvenli mi?" sorusunu da beraberinde getiriyor. Tek bir tuşla video ve fotoğraf çekebilen bu cihazlar, özel hayatın gizliliğini ihlal etme potansiyeliyle büyük bir tartışma başlattı. Peki, akıllı gözlüklerle izinsiz kayıt yapmak suç mu? Uzmanlar ve hukukçular, bu yeni teknolojinin karanlık yüzünü ve yasal sonuçlarını A Haber'e anlattı.
Güneş gözlüğünden ayırt edilemeyen tasarımlarıyla dikkat çeken akıllı gözlükler, kullanıcılarına anında kayıt yapma imkanı sunuyor. Ancak bu kolaylık, "özel hayatın gizliliği" ilkesini tehdit eden ciddi bir güvenlik açığını da ortaya çıkarıyor. Gözlük sahibi, karşısındaki kişiyi haberi olmadan kayıt altına alabilir mi? Bu sorunun yanıtı, hem teknoloji uzmanlarını hem de hukukçuları endişelendiriyor.
TEK TUŞLA KAYIT: FARK ETMEK İMKANSIZ!
Akıllı gözlüklerin en tehlikeli yanı, kayıt yapıldığının anlaşılmasının neredeyse imkansız olması. Muhabirimizin denemesinde de görüldüğü gibi, basit bir düğmeye basarak anında kayda girilebiliyor. Bazı modellerde yanan uyarı ışığı ise ya çok küçük ya da hiç bulunmuyor. Bu durum, art niyetli kişilerin elinde bu cihazların birer casusluk aletine dönüşme riskini artırıyor.
"1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR!"
Peki, izinsiz kayıt yapmanın yasal sonucu ne? Avukat Nesibe Bensu Bilgir, Türk Ceza Kanunu'nun bu konuda çok net olduğunu ve hapis cezasını öngördüğünü belirtti.
Avukat Nesibe Bensu Bilgir: "Türk Ceza Kanunu 134. maddesinde düzenlenmektedir. Bu şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bunun, görüntü ve ses kayıtlarının alınması suretiyle işlenmesi halinde bu bir kat daha arttırılır."
"ÇOCUKLARIMIZIN GÖRÜNTÜLERİ SİBER ZORBALIKTA KULLANILABİLİR!"
TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki ise tehlikenin sadece özel hayatın ihlaliyle sınırlı kalmadığına dikkat çekti. Kötü niyetli kişilerin bu kayıtları şantaj, siber zorbalık ve dolandırıcılık gibi suçlarda kullanabileceği uyarısında bulundu.
TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Naşkanı Muharrem Baki: "Devlet için, kurumlarında gizli bilgilerin olduğu yerlerde kayıtlar alınabilir. Çocuklarımızın görüntüleri başkaları tarafından çekildikten sonra bunlar siber zorbalıkta kullanılabiliyor. Gözlük takılıyken kredi kartını girdiğimiz yerde kredi kartı bilgilerimiz başkalarına gitmiş olabilir."
NE YAPMALI? "İZİN ALINMASI GEREKEN BİR ŞEY!"
Uzmanlar, bu teknolojinin kullanımı konusunda toplumsal bir farkındalık oluşması gerektiği konusunda hemfikir. Bir kişiyi kayda almadan önce mutlaka izin alınması gerektiğini belirten bir vatandaş da durumu özetliyor:
Vatandaş: "En azından izin alınması gereken bir şey. Kesinlikle özel hayatı, kişisel hakları ihlal olarak görürüm bunu."
Teknoloji geliştikçe ortaya çıkan bu yeni tehditlere karşı hem yasal düzenlemelerin güncellenmesi hem de kullanıcıların daha bilinçli olması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Anlaşılan o ki, masum bir aksesuar gibi görünen akıllı gözlükler, daha uzun süre gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026’da evlenecekler dikkat! Ailelere devletten büyük destek: Toplam 645 bin TL cepte
- Kar sağanakla birleşecek! 5 günlük harita geldi: Dondurucu soğuk 81 ili etkileyecek
- Aralıkta Fed faiz indirir mi? ABD Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
- Geceleri fark etmiyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Uyurken yaptığınız o hareket ciddi bir tehdit
- Alaaddin Bey kimdir? Kuruluş Orhan’ın Alaaddin’i Ömer Faruk Aran kaç yaşında, nereli?
- Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Hemen uygulayın! Sinirlerinizi yatıştıran basit yöntemler: Derin nefes almak değil
- Tüketim şekliniz yanlış! Bilim kanıtladı: Piştiğinde daha sağlıklı olan sebzeler
- Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı! Türkiye’den iki lezzet ilk 10’da
- Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Breidablik-Samsunspor maçı hangi kanalda?
- Kuruluş Orhan’ın Balaban’ı İbrahim Cem Tek kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Aşkta talihsizliği sona eriyor: Bu 5 burç Aralık’ta mutluluğu buluyor