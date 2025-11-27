Akıllı gözlüklerde mahremiyet endişesi! Bu gözlükler hem video hem de fotoğraf çekiyor

Güneş gözlüğünden ayırt edilemeyen tasarımlarıyla dikkat çeken akıllı gözlükler, kullanıcılarına anında kayıt yapma imkanı sunuyor. Ancak bu kolaylık, "özel hayatın gizliliği" ilkesini tehdit eden ciddi bir güvenlik açığını da ortaya çıkarıyor. Gözlük sahibi, karşısındaki kişiyi haberi olmadan kayıt altına alabilir mi? Bu sorunun yanıtı, hem teknoloji uzmanlarını hem de hukukçuları endişelendiriyor.

TEK TUŞLA KAYIT: FARK ETMEK İMKANSIZ!

Akıllı gözlüklerin en tehlikeli yanı, kayıt yapıldığının anlaşılmasının neredeyse imkansız olması. Muhabirimizin denemesinde de görüldüğü gibi, basit bir düğmeye basarak anında kayda girilebiliyor. Bazı modellerde yanan uyarı ışığı ise ya çok küçük ya da hiç bulunmuyor. Bu durum, art niyetli kişilerin elinde bu cihazların birer casusluk aletine dönüşme riskini artırıyor.

"1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR!"

Peki, izinsiz kayıt yapmanın yasal sonucu ne? Avukat Nesibe Bensu Bilgir, Türk Ceza Kanunu'nun bu konuda çok net olduğunu ve hapis cezasını öngördüğünü belirtti.

Avukat Nesibe Bensu Bilgir: "Türk Ceza Kanunu 134. maddesinde düzenlenmektedir. Bu şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bunun, görüntü ve ses kayıtlarının alınması suretiyle işlenmesi halinde bu bir kat daha arttırılır."