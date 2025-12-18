Bakan Tunç'tan düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 00:12
Karadeniz hava sahasından Türkiye'ye giriş yapan ve imha edilen insansız hava aracına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç İHA'nın ülkemize girmek üzereyken takibe alındığını belirterek "Uygun bir ortamda F16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Küçük parçalara ayrıldı" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karadeniz hava sahasından Türkiye'ye giriş yapan ve imha edilen insansız hava aracıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.
"HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞUNA DAİR İZ YOK"
Bakan Tunç, imha edilen insansız hava aracıyla ilgili, "Milli Savunma Bakanımız bana iletti. Karadeniz'den ülkemize girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Küçük parçalara ayrıldı. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı. Bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bize bildirdi" dedi.