Rezan Epözdemir’in MASAK raporu ortaya çıktı: Fatih Terim ve Dilan Polat detayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2025 12:25 Güncelleme: 24.12.2025 12:55
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal ve askerî casusluk” suçlarından yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Epözdemir'in yaptığı yüksek tutarlı nakit işlemler dikkat çekti. Epözdemir'in, Dilan Polat’a 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL para gönderdiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine MASAK tarafından hazırlanan aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu, avukat Rezan Epözdemir ve yakın çevresinin mali işlemlerine yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

YÜKSEK TUTARLI NAKİT İŞLEMLER

Epözdemir'in banka hesaplarında 2020-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 270 bin Euro, 5.6 milyon Dolar ve 84.7 milyon TL tutarında yüksek miktarda nakit yatırma işlemi tespit edildi.

Avukat Rezan Epözdemir'e ait MASAK raporu ortaya çıktı (AA)Avukat Rezan Epözdemir'e ait MASAK raporu ortaya çıktı (AA)

DİLAN POLAT DA FATİH TERİM DE LİSTEDE

Raporda, Epözdemir'in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Bu listede; Dilan Polat'a: 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim'e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi. En yüksek tutarlı transferin ise tanıdıklarına yaptı. Epözdemir bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardığı belirtildi.

Epözdemir'in Dilan Polat ve Fatih Terim'e yüklü miktarda para gönderdiği ortaya çıktı (ahaber.com.tr)Epözdemir'in Dilan Polat ve Fatih Terim'e yüklü miktarda para gönderdiği ortaya çıktı (ahaber.com.tr)

VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA 5.6 MİLYON DOLAR!

Epözdemir'in 2021-2022 yıllarında "Varlık Barışı" kapsamında toplam 5.650.000 USD nakit yatırdığı, ancak bu paranın yurt dışından getirildiğine dair herhangi bir gümrük beyanına rastlanmadığı belirtildi.

Dilan Polat (AA)Dilan Polat (AA)

PİYASANIN ÇOK ALTINDA İŞLEMLER

Rezan Epözdemir'in Kurtaran Gayrimenkul Yatırım A.Ş. üzerinden Metal Yapı Konut A.Ş.'ye ait 100 adet gayrimenkulü cebri satış yoluyla piyasa değerinin çok altında (yaklaşık 243 milyon TL) satın aldığı belirlendi.

Şirket sermayesinin radikal bir şekilde 215 milyon TL'den 15 milyon TL'ye düşürülerek paranın bankacılık sisteminden uzaklaştırılmaya çalışıldığı değerlendirildi.

Fatih Terim (AA)Fatih Terim (AA)

ŞOFÖRÜ ALDI EPÖZDEMİR'E DEVRETTİ

Mercedes Maybach aracın tescil sürecinde, aracın önce Epözdemir'in makam şoförü tarafından satın alınıp kısa süre sonra Epözdemir'e devredilmesi ve ödenen bedellerin sembolik kalması dikkat çekti.

Rezan EpözdemirRezan Epözdemir

YAKINLARI ÜZERİNDE YÜKLÜ MİKTARDA GAYRİMENKUL

Raporda Epözdemir'in annesi (Herdem Epözdemir), eşi (Hande Epözdemir) ve kayınvalidesi (Hülya Kurtaran) üzerindeki mal varlığı ve hesap hareketleri de incelendi. Bu kişilerin mali profilleriyle uyumsuz şekilde üzerlerine yüklü miktarda gayrimenkul tescil edildiği ve hesaplarına kaynağı belirsiz nakit girişleri olduğu saptandı.

MASAKMASAK

MASAK, tespit edilen eylemlerin (kaynağı belirsiz nakit trafiği, muvazaalı taşınmaz satışları, varlık barışının kullanımı ve sermaye azaltımları) suç gelirlerinin aklanmasına yönelik tipik faaliyetler olduğunu değerlendirdi.

