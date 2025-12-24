Rezan Epözdemir’in MASAK raporu ortaya çıktı: Fatih Terim ve Dilan Polat detayı

Avukat Rezan Epözdemir'e ait MASAK raporu ortaya çıktı (AA)

DİLAN POLAT DA FATİH TERİM DE LİSTEDE

Raporda, Epözdemir'in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Bu listede; Dilan Polat'a: 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim'e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi. En yüksek tutarlı transferin ise tanıdıklarına yaptı. Epözdemir bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardığı belirtildi.