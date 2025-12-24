Libya askeri heyetinin uçak kazasında çarpıcı detay! A Haber o bilgiye ulaştı: 2 pilot Fransız kabin görevlisi Rum
Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün ülkeye dönmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Ankara'da düşmüş ve heyetin tümü hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu kazaya ilişkin çarpıcı detayları aktardı. Hacıalioğlu uçaktaki 2 pilotun Fransız bir kabin memurunun da Rum asıllı olduğunu bilgisini paylaştı.
Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün ülkeye dönmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Ankara'da düşmüştü.
Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilerek, "Bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi etkinlikler ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır" denilmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış, ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.
"SAAT 03.20'DE İSE KARA KUTU BULUNMUŞTUR"
Bakan Yerlikaya, "Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, enkaz alanında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır. Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir" açıklaması yapmıştı.
ÇARPICI DETAYLAR A HABER'DE!
Kazaya ilişkin soruşturma sürerken A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu kazaya ilişkin çarpıcı detayları aktardı. Hacıalioğlu uçaktaki 2 pilotun Fransız bir kabin memurunun da Rum asıllı olduğunu bilgisini paylaştı.
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu: Açıklandı demeyelim, biz öğrendik diyelim A Haber'e özel. İki pilot vardı uçakta. Bunların Fransız uyruklu olduğunu öğrendik. Bir de kabin görevlisi Rum asıllı olduğu bilgisi elimize ulaştı. Toplam 8 kişi vardı. İfade ettiğimiz gibi, bizim edinmiş olduğumuz kaynaklarımızdan edinmiş olduğumuz bir bilgi.
Hep 5 kişiden konuşuyorduk, onların Libyalı... Evet, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindekilerin isimleri. Ancak diğer isimlerin uyruklarına ilişkin bir açıklama henüz gelmemişti. Biz de bakanlık kaynaklarından edinmiş olduğumuz bilgiye göre iki pilotun Fransız uyruklu olduğu, bir de kabin görevlisinin Rum asıllı olduğu paylaşılmış durumda bu kapsamda.
Tabii ki onların da cenazelerine ilişkin burada çalışmalar devam ediyor. Sizler de belirttiniz, uçak nasıl düştü? Dün akşam saatlerinde özellikle başkent Ankara'da saat 20:00 ile 21:00 arası oldukça hareketliydi. Ancak bu hareketlilikle birlikte öncelikle pistte tedbirler alındı. Çünkü bir uçak havadaydı ve bu uçak elektronik arıza noktasında bir çağrı gerçekleştirmişti Esenboğa Kule'ye. Esenboğa Kule de tabii ki irtibatını kurmaya başladı ve dönüş çağrısı gerçekleştirdi.
Aslında ben şu an itibarıyla Bakan Uraloğlu'nun paylaşmış olduğunu özetlemeye çalışıyorum. Ancak bu dönüşü gerçekleştiremedi ve bulunmuş olduğumuz Haymana ilçesinde kazakırıma uğradı. Burası Kesikkavak köyü, Kesikkavak mahallesinin 2 kilometre güneyinde, merkeze oldukça yakın bir nokta. Arkamızda bulunan alan karanlık olduğu için gösteremeyeceğiz çünkü hava kararmaya başladı. Hala daha ekiplerin çalışması devam ediyor ve uçak burada kaza kırıma uğradı ve düştü.
Tabii ki burada en önemli konu ses kayıt verilerinin ele alınması; yani ses kayıt cihazının bulunması, bir de kara kutunun bulunması. Bakan Uraloğlu buna ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu ve 'Veri kayıt cihazı bulundu' dedi. Tabii bunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşmıştı. Her iki cihazın da aslında tarafsız bir ülkede yapılacak incelemeyle birlikte değerlendirileceğini ele aldı. Yapılacak incelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır ifadesini kullandı.
Tabii ki buradaki o kara kutu ve ses kayıt cihazından çıkacak veriler de oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Bu elektronik arıza konusu ne? Bu da tabii yine bu kara kutuda daha net bir şekilde görülmüş olacak. Bizler de bunun takibini sürdüreceğiz. Hala daha Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken taziye mesajları da gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan başta olmak üzere Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Ömer Çelik, Cevdet Yılmaz gibi birçok isim de buradan taziyelerini ilettiler başkent Ankara'dan diyelim Merve Türklar ve sözü yeniden size bırakalım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasalarında servet yatıyor! Dünyanın en zengin 10 ailesi belli oldu
- Diyet yapmanıza gerek kalmayabilir! Beyindeki o gizli güç devreye girdi
- Regaip Kandili mesajları 2025 | Resimli, kısa ve uzun kandil sözleri
- Karakteriniz telefon modunda gizli! Sessize alanlar hakkında ilginç veri
- 30 Aralık BİM aktüel kataloğu yayımlandı: 2025’in son indirimleri belli oldu!
- Farkında değiliz ama kullanıyoruz! İşte hiç bilinmeyen duyularımız
- Mersin'de yetişiyor, gören hayran kalıyor! 300 TL'den tüm Türkiye'ye ulaştırıyor
- Uzmanlar açıkladı: Kuruyemiş neden tatlı isteğini kesiyor?
- Kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü kıyır kıyır kolay tarif
- Bu akşam televizyonda neler var, hangi dizi saat kaçta başlayacak? 24 Aralık TV yayın akışı
- AJet’ten yurt içi bilet kampanyası: 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışta
- Mide ağrısı yok diye aldanmayın: Sağlıksız bağırsağın 7 gizli işareti