11. Yargı Paketi kabul edildi! Kovid düzenlemesi ile deprem suçları kapsam dışı
11. Yargı Paketi'nde yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan Kovid-19 düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi. Deprem suçları kapsam dışı bırakıldı. 11'nci Yargı Paketi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
11. Yargı Paketi'nde yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan Kovid-19 düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi.
Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş da detayları aktardı.
İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları şu şekilde:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam ediliyor. Şüphesiz en kritik madde 27. maddeydi ve o madde oy çokluğuyla kabul edildi ve yaklaşık 50.000 mahkuma tahliye yolunu açan madde Meclis'ten geçmiş oldu. Tabii görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu düzenlemeyle birlikte 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılabilecekler.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÖNERGESİYLE DEPREM SUÇLARI KAPSAM DIŞI
Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler kapsam dışında tutuldu. Ayrıca alt ve üst soya, eşe, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler de tahliye edilmeyecek. Depremle bağlantılı suçlar da yine Covid-19 erken tahliye düzenlemesi kapsamı dışında tutuldu Cumhur İttifakı'nın önergesiyle. Bu önerge de kabul edildi. Böylece 6 Şubat depremleri öncesinde veya sonrasında deprem suçu nedeniyle yargılananlar da erken tahliye edilmeyecek. Bu önemliydi.
27. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ
Gözler bu anlamda 11. Yargı Paketi'nde, özellikle 27. maddeye, yani Covid düzenlemesini içeren 27. maddeye çevrilmişti. Geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı ve oy çokluğuyla 27. madde geçmiş oldu. Yani yaklaşık 50.000 mahkuma bu maddenin geçmesiyle birlikte tahliye yolu açıldı. Tabii madde geçti ancak 11. Yargı Paketi'nin görüşmesi, görüşmeleri devam ediyor. 38 maddeden oluşan bir paket. İlerleyen dakikalarda da yargı paketinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.
11. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ
TBMM Genel Kurulunda, "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulunda, Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. 372 milletvekili oy kullandı. 274 milletvekili kabul oyu, 77 milletvekili red oyu kullandı. Yasayla, İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, ihalenin feshini talep etmesi halinde mahkemece ihalenin feshi talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek.
Teminatın veya yatırılması gereken harcın yatırılmaması veya eksik yatırılması suretiyle ihalenin feshinin talep edilmesi halinde mahkeme tebliğ edeceği muhtırada, iki haftalık kesin süre içinde teminatın veya harcın ikmal edilmesini, aksi halde ihalenin feshi talebinin dosya üzerinden kesin olarak reddedileceğini bildirecek. Mahkeme, süresi içinde teminat veya harç ikmal edilmediği takdirde derhal ihalenin feshi talebini reddedecek.
Alışılmış Belediyeler dışında geçici veya aciz belgesinin ya da aciz belgesi niteliğinde olan haciz tutanağının düzenlediği yahut iflasın açıldığı tarihten önceki bir yıl içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar iptale tabi olacak.
AVUKATLARA YÖNELİK DİSİPLİN CEZALARI
Kanunla, avukatlara yönelik hangi hallerde disiplin cezası uygulanacağı belirleniyor. Avukatlara, avukatlık onur ve unvanını, savunma hakkının kutsallığı gerektirdiği saygı ve güvene veya özen ve doğruluk yükümlülüklerine uymayan hal ve hareketlerin tespit edilmesi üzerine, ihlalin niteliğine ve eylem aralık derecesine göre Kanunda yazılı disiplin cezalarından biri verilecek.
Avukatlar hakkında uygulanacak disiplin cezaları, "uyarma", "kınama", "para cezası", "işten çıkarma" ve "meslekten çıkarma" olarak belirleniyor.
Kamu İhale Kurumunun gelirlerine ilişkin hükümde yapılan değişikliğe göre, itiraz en şikayet başvuru bedelinin, başvuru dilekçesinde yer verilen iddialar dikkate alınarak belirlenecek haklılık oranına karşılık gelen kısmının Kurul kararıyla başvuru sahibine iadesine karar verilecek.
"DOLANDIRICILIK" SUÇUNUN YARGILAMASI ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE YAPILACAK
Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) düzenlenen "dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yargılamaların farklı mahkemelerde yürütülmesi sebebiyle oluşan görev uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna göre, "dolandırıcılık" suçunun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılacak. Bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan davalarda veya istinaf ya da temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalarda "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına bakan mahkemenin görevinin bu düzenlemeyi ihdas eden Kanun ile değiştiği gerekçesiyle görevsizlik veya bozma kararı verilemeyecek.
TCK akıl hastalığı hükmünde değişikliğe gidiliyor. Akıl hastalarının tedavi ve koruma amacıyla sağlık kurumunda geçirecekleri süre, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda bir yıldan, üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 6 aydan az olamayacak.
Suçla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden kolaylıkla işlenebilen bu suç bakımından "ön ödeme" hükümlerinin uygulanması amaçlanıyor. Kamu görevlisinin yürüttüğü görevinden dolayı kendisine karşı işlenen hakaret suçu bakımından bu hükümler uygulanmayacak ve genel hükümlere göre kamu davası açılabilecek.
Taksirle yaralamaya ilişkin hapis cezaları artırılıyor. Buna göre, taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişiye verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak. Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 9 aya, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek.
Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda yangın çıkaran, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişiye verilecek hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Suçun ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edilerek işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bu suçun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna yönelik hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılıyor. Buna göre, Kanun'un suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde verilecek hapis cezasının alt sınırı 4 yıldan 5 yıla, üst sınırı 8 yıldan 10 yıla çıkarılacak.
Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halinde iken durduran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki düzenlemeyle, bölge adliye mahkemelerinin bozma yetkisinin kapsamı genişletiliyor. Buna göre, ilk derece mahkemelerinin kararlarında, hukuka aykırılıkların bulunması halinde de bölge adliye mahkemesi ceza daireleri tarafından bozma kararı verilebilmesine imkan tanınıyor.
ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak ve odanın mensubu olduğu Birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek. Ticaret Bakanlığının görüşüne tabi fiyat tarifelerinde 30 günlük süre Bakanlığa görüş talebinin iletildiği gün duracak ve görüşün, Birliğe iletildiği günden itibaren devam edecek.
DEPREM SUÇLARI KAPSAM DIŞI
31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak. Yeni düzenleme çerçevesinde uyum düzenlemesi de yapılacak. Deprem suçları kapsam dışı bırakılacak.
2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2026, 2027 ve 2028 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.
BAKA TUNÇ'TAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ardından sosyal medya hesabın açıklama yaptı.
Bakan Tunç, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan yargı paketiyle; toplumsal huzurun desteklenmesi, suçla daha etkin mücadele edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, infaz adaletinin sağlanması alanlarında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki haftalarda yaptığı açıklamada "Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır." demişti.
