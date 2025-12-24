11. Yargı Paketi kabul edildi! Kovid düzenlemesi ile deprem suçları kapsam dışı

27. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Gözler bu anlamda 11. Yargı Paketi'nde, özellikle 27. maddeye, yani Covid düzenlemesini içeren 27. maddeye çevrilmişti. Geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı ve oy çokluğuyla 27. madde geçmiş oldu. Yani yaklaşık 50.000 mahkuma bu maddenin geçmesiyle birlikte tahliye yolu açıldı. Tabii madde geçti ancak 11. Yargı Paketi'nin görüşmesi, görüşmeleri devam ediyor. 38 maddeden oluşan bir paket. İlerleyen dakikalarda da yargı paketinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda, "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. 372 milletvekili oy kullandı. 274 milletvekili kabul oyu, 77 milletvekili red oyu kullandı. Yasayla, İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, ihalenin feshini talep etmesi halinde mahkemece ihalenin feshi talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek.

Teminatın veya yatırılması gereken harcın yatırılmaması veya eksik yatırılması suretiyle ihalenin feshinin talep edilmesi halinde mahkeme tebliğ edeceği muhtırada, iki haftalık kesin süre içinde teminatın veya harcın ikmal edilmesini, aksi halde ihalenin feshi talebinin dosya üzerinden kesin olarak reddedileceğini bildirecek. Mahkeme, süresi içinde teminat veya harç ikmal edilmediği takdirde derhal ihalenin feshi talebini reddedecek.

Alışılmış Belediyeler dışında geçici veya aciz belgesinin ya da aciz belgesi niteliğinde olan haciz tutanağının düzenlediği yahut iflasın açıldığı tarihten önceki bir yıl içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar iptale tabi olacak.