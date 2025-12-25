Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan'ı resmi törenle karşıladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2025 17:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ı resmi törenle karşıladı.
Karşılamanın ardından Erdoğan ile el-Burhan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ile el-Burhan, çalışma yemeği yiyecek.