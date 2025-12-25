25 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan'ı resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan'ı resmi törenle karşıladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2025 17:04
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan’ı resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ı resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ı resmi törenle karşıladı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Karşılamanın ardından Erdoğan ile el-Burhan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ile el-Burhan, çalışma yemeği yiyecek.

Erdoğandan muhalefete tepki: Batılılara karşı eziklerErdoğandan muhalefete tepki: Batılılara karşı ezikler ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE TEPKİ: BATILILARA KARŞI EZİKLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan’ı resmi törenle karşıladı Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan’ı resmi törenle karşıladı Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el Burhan’ı resmi törenle karşıladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör