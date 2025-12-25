Başkan Erdoğan’dan Regaib Kandili mesajı

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görsel

Başkan Erdoğan'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.

Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."