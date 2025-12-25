Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Regaib kandili için yayınladığı mesajda "Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'ın mesajının tamamı şu şekilde:
"Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.
Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
