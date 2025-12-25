T.C. ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/463 Esas 10.09.2025

İLAN

(İkinci ilan)

Adana 12. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2024/463 E.

Davacı: Bahar Ziraat Gübre Zir. İlaç Tar. Ür. Ve Tar. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.

Davalı : Maliye Hazinesi

Dava konusu Adana İli Sarıçam İlçesi Büyükbaklalı Mahallesi 15834 Ada 3 Parsel(Eski 15455 Ada 7 Parsel) ile 15843 Ada 3 Parselde(Eski 15454 Ada 50 Parsel) de bulunan taşınmaza TMK 713. Uyarınca tescili davası açılmış olup; söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur

Basın No: ILN02368334

#ilan.gov.tr