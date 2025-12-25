Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Kapıkule Gümrük sahasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 31 kilogram Kokainin ele geçirildiğini bildirdi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında E.E. ve T.Ç. isimli şüpheliler yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 Kg Kokain ele geçirdik

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule Gümrük sahasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.E. ve T.Ç. isimli şüpheliler yakalandı.

"2025 yılın ilk 11 ayında yaptığımız aralıksız operasyonlar sonucunda;

- 1,8 ton Kokain yakaladık.

- 51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üye ve yöneticisini yakalayıp ülkelerine iade ettik.

- Bu yıl çökerttiğimiz 634 organize suç örgütünden 22'si Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü."

Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak

Emeği geçenleri ve Polisimizi tebrik ediyorum."