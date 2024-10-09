Discord kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Discord nedir, zararlı mı?

Son dönemde Türkiye'de yaşanan olayların ardından popüler mesajlaşma platformu Discord, erişim engeliyle gündeme geldi. Özellikle 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamında alınabilecek olası kararlar kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. Discord'un kapanıp kapanmadığına ilişkin sorular artarken, platformun akıbetiyle ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

BTK ve Adalet Bakanı Tunç'un Açıklamaları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınması muhtemel kararlar öncesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal ağ sağlayıcıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden içeriklere dair Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır," ifadelerini kullanarak, yasa gereği bu içeriklerin kaldırılmaması durumunda ciddi yaptırımların uygulanacağını belirtti. 5651 Sayılı Kanun'a göre, bu tür ihlallerde para cezası, reklam yasağı, bant genişliği daraltma ve erişim engeli gibi yaptırımların devreye sokulacağı vurgulandı.

Discord Neden Kapatıldı?

Discord üzerinden işlenen çeşitli suçların gündeme gelmesiyle birlikte platforma yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Özellikle Telegram ve Discord gibi platformlarda faaliyet gösteren bazı gruplar mercek altına alındı. "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. isimli bir çocuk olduğu tespit edildi. İlgili soruşturma kapsamında kimliği belirlenen iki çocuk muhafaza altına alındı. Bu olayın ardından platformun güvenlik politikaları ve yasadışı içeriklerin yayılması konusundaki sorumluluğu tekrar tartışma konusu oldu.

Discord'un yeniden açılıp açılmayacağı ise BTK'nın vereceği karara bağlı olarak ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Discord Nedir?

Discord, 2015 yılında piyasaya sürülen, metin, sesli ve görüntülü iletişim imkânı sunan bir platformdur. Özellikle oyuncular arasında popüler olan Discord, son yıllarda geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır. Kullanıcılar, sunucular ve kanallar aracılığıyla topluluklar oluşturabilir, oyun oynayabilir, ders çalışabilir ya da çeşitli projelerde işbirliği yapabilir.