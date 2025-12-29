29 Aralık 2025, Pazartesi

T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş: 29.12.2025 00:00 Güncelleme: 29.12.2025 00:15

T.C.
KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, YEŞİLADA Mahalle/Köy, DEĞİRMENDERE Mevkii, 1374 Ada, 13 Parsel sayılı tapu kayıtlarında arsa taşınmaz. Arsa üzerinde 2 katlı ev ve depo mevcuttur. Ayrıntılı bilirkişi raporu e satış portalında bulunan satış ilanı ekinde mevcuttur.
Adresi : Beyazkent Mahallesi 1029. Sokak, No:3 Merkez / KARAMAN
Yüzölçümü : 302,34 m2
İmar Durumu : /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Ayrık İkili Blok 2 kat, Taks: 0.30, Kaks: 0.60,çekme mesafesi Ön cephe: 5 m, Komşu cephe: 3 m Arka cephe: 3,25 m yapılaşma koşullarında, Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 4.559.175,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:23 -12/02/2026 - 10:23

2.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:23 -12/03/2026 - 10:23

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02370460
