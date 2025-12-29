T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, YEŞİLADA Mahalle/Köy, DEĞİRMENDERE Mevkii, 1374 Ada, 13 Parsel sayılı tapu kayıtlarında arsa taşınmaz. Arsa üzerinde 2 katlı ev ve depo mevcuttur. Ayrıntılı bilirkişi raporu e satış portalında bulunan satış ilanı ekinde mevcuttur.

Adresi : Beyazkent Mahallesi 1029. Sokak, No:3 Merkez / KARAMAN

Yüzölçümü : 302,34 m2

İmar Durumu : /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Ayrık İkili Blok 2 kat, Taks: 0.30, Kaks: 0.60,çekme mesafesi Ön cephe: 5 m, Komşu cephe: 3 m Arka cephe: 3,25 m yapılaşma koşullarında, Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 4.559.175,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:23 -12/02/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:23 -12/03/2026 - 10:23