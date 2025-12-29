T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, YEŞİLADA Mahalle/Köy, DEĞİRMENDERE Mevkii, 1374 Ada, 13 Parsel sayılı tapu kayıtlarında arsa taşınmaz. Arsa üzerinde 2 katlı ev ve depo mevcuttur. Ayrıntılı bilirkişi raporu e satış portalında bulunan satış ilanı ekinde mevcuttur.
Artırma Bilgileri
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
