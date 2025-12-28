Kabine toplanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2025 13:35 Güncelleme: 28.12.2025 17:00
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısının yarın gerçekleşip gerçekleşemeyeceği merak ediliyor. Gözler pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığı Kabine toplantısına çevrildi. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı olacak mı? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenli olarak toplanıyor.
Yılın son Kabine toplantısının da yarın olup olmayacağı ise merak ediliyor. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kabine toplantısı en son 15 Aralık'ta gerçekleşti.
Milyonlarca vatandaşın beklediği toplantıda ekonomik, bölgesel gelişmelerden terörle mücadeleye kadar pek çok konu ele alınıyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Düzenli olarak 2 haftada 1 gerçekleşen Kabine toplantısının son olarak 29 Aralık Pazartesi günü toplanması bekleniyordu.
Toplantının gerçekleşeceğine dair resmi açıklama henüz gelmedi.
