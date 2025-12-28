Kabine toplanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Fotoğraf-AA

Yılın son Kabine toplantısının da yarın olup olmayacağı ise merak ediliyor. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kabine toplantısı en son 15 Aralık'ta gerçekleşti.

Milyonlarca vatandaşın beklediği toplantıda ekonomik, bölgesel gelişmelerden terörle mücadeleye kadar pek çok konu ele alınıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Düzenli olarak 2 haftada 1 gerçekleşen Kabine toplantısının son olarak 29 Aralık Pazartesi günü toplanması bekleniyordu.

Toplantının gerçekleşeceğine dair resmi açıklama henüz gelmedi.