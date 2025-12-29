Uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

29 Aralık 2025, Pazartesi
29.12.2025
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklanrken Mustafa Karataş ise serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Veyis Ateş ve Çağlı sevk edildikleri mercilerce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarına ilişkin inceleme sürüyor.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.

Veyis Ateş'in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı'nın ise Viyana'ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.

VEYİS ATEŞ VE TANER ÇAĞLI'TA TUTUKLANDI

Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle, Mustafa Karataş ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı.

