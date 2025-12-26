Türkiye’nin kıyı savunması Japonya’nın birinci hedefi! 640 milyon dolarlık dev ihracat

ROKETSAN BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi ve ATMACA Gemisavar Füzesi



FÜZE VE İNSANSIZ SİSTEMLERE AĞIRLIK



Yeni bütçe kapsamında Japonya, özellikle güneybatı adalarının savunmasını güçlendirmeyi ve "uzaktan vurma" kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, uzun menzilli seyir füzeleri ve insansız hava, deniz ve denizaltı araçlarına önemli kaynak ayrıldı.



Savunma bütçesinden önemli bir miktarın uzun menzilli füze kapasitesinin geliştirilmesine tahsis edildiği, bu kapsamda, menzili yaklaşık 1000 kilometre olan Japon üretimi "Type-12 gemisavar füzelerinin" alınacağı ifade edildi.



Savunma bütçesinin yürürlüğe girmesi için Mart 2026'ya kadar parlamentonun onayı gerekiyor.

Türkiye geliştirdiği milli füzelerle caydırıcılık gücünü artırıyor

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, hava savunma sistemlerinden deniz sistemlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor.