Türkiye'nin kıyı savunması Japonya'nın birinci hedefi! 640 milyon dolarlık dev ihracat
Japonya'da hükümetin, onayladığı 58 milyar dolarlık yeni savunma bütçesinden kıyı savunması için ayırdığı 640 milyon doları harcamak üzere Türkiye ile işbirliği yapabileceği belirtildi.
Hükümetten yapılan açıklamaya göre, 2026 mali yılına ilişkin taslak savunma bütçesi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 arttı. Buna göre, yeni yılda savunma bütçesi 58 milyar dolar olarak belirlendi.
Söz konusu bütçe içinde kıyı savunması için ayrılan 640 milyon doların, "SHIELD" adı verilen sistem kapsamında, 2028'e kadar gözetleme ve savunma amaçlı geniş ölçekli insansız hava, deniz üstü ve denizaltı araçlarının devreye alınması için harcanmasının planlandığı ifade edildi.
Bu alanda ilk aşamada ithalata ağırlık verileceği ve bu kapsamda Türkiye ile işbirliği yapılabileceği kaydedildi.
FÜZE VE İNSANSIZ SİSTEMLERE AĞIRLIK
Yeni bütçe kapsamında Japonya, özellikle güneybatı adalarının savunmasını güçlendirmeyi ve "uzaktan vurma" kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, uzun menzilli seyir füzeleri ve insansız hava, deniz ve denizaltı araçlarına önemli kaynak ayrıldı.
Savunma bütçesinden önemli bir miktarın uzun menzilli füze kapasitesinin geliştirilmesine tahsis edildiği, bu kapsamda, menzili yaklaşık 1000 kilometre olan Japon üretimi "Type-12 gemisavar füzelerinin" alınacağı ifade edildi.
Savunma bütçesinin yürürlüğe girmesi için Mart 2026'ya kadar parlamentonun onayı gerekiyor.
Türkiye geliştirdiği milli füzelerle caydırıcılık gücünü artırıyor
Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, hava savunma sistemlerinden deniz sistemlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor.
DENİZ SİSTEMLERİ
BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi, kıyı savunma konseptine uygun mobil araç batarya yapısına entegre edilmiş ATMACA ve ÇAKIR Seyir füzeleri ile görev icra edebilen kıyı savunma sistemi olarak öne çıkıyor. BARBAROS, batarya yapısı içinde yer alan Fırlatma Aracı ve Komuta Kontrol Aracı ile görev planlayabilme yeteneğine sahip olup, merkezi bir üst unsur/savaş yönetim sistemine entegre edilebiliyor.
Gemisavar füzesi ATMACA, su üstü gemilere, deniz altı, sabit lançer ve taktik tekerlekli araçlara entegre edilebilen, 250 kilometre menzilli, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip seyir füzesi olarak dikkati çekiyor.
ÇAKIR seyir füzesi, farklı platformlarda çoklu taşıma özelliği ile entegre edilebilen, düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Füzenin havadan atılan versiyonu 150 kilometre, üstü satıhtan atılan versiyonu ise 100 kilometre üstü menzile sahip.
50+ km menzili olan AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido, tümüyle milli imkanlarla geliştirilmiş, denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpido olarak biliniyor.
AKYA, yüksek hız, uzun menzil, aktif/pasif sonar başlığı, dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliklerini barındırıyor.
ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, tümüyle milli imkanlar ile geliştirilmiş, su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil hafif sınıf torpido olarak öne çıkıyor. ORKA yüksek hız, aktif/pasif sonar başlığı ile hedef tespiti, dahili güdüm özelliğine sahip olurken, 15 kilometre menzile ulaşabiliyor.
TEMREN, TEMREN Uzun Menzilli Tanksavar Füzeleri'nin Seahawk helikopterlerine entegrasyonu ve G/M tedariki projesi olarak biliniyor. Füzenin menzili ise 8 kilometre.
Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi, su altı hedeflerine karşı geliştirilmiş, 1000-2000 metre menzil ve 15-300 metre derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip sistem olarak değerlendiriliyor.
