Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Önce Kuveyt Prensi ardından Nijer lideri ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE BARIŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE KUVEYT İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

SOMALİ'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ DESTEKLENMELİ

Erdoğan görüşmede, İsrail'in bölgemizi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, NİJER CUMHURBAŞKANI TCHİANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu görüşmenin ardından Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Başan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye'nin her alanda Nijer'in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.