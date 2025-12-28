Fenomen gücüyle büyüyen bataklık! Patronlar yer temin etti onlar gençleri tuzağa çekti

Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticaret", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama", "kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından gözaltına alınmıştı.