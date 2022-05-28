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Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde Selçuk Bayraktar'dan kritik mesaj: Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Azerbaycan’daki TEKNOFEST etkinliğinde Selçuk Bayraktar’dan kritik mesaj: Dünya Türk’ün gücünü görsün, yerini bilsin

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST, semalarımızı, denizlerimizi, topraklarımızı koruyup yeşertecek yüksek teknolojiyi tüm toplumla birlikte geliştirme seferberliğidir." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ndeki konuşmasında, TEKNOFEST'in bağımsızlığı, kardeşliği, bilimi ve ahlakı düstur edinen bir ruh olduğunu dile getirdi.

"DÜNYA TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖRSÜN, YERİNİ BİLSİN"

Bu ruhun Türkiye ile Azerbaycan'ı tam bağımsız ve müreffeh kılacağının altını çizen Selçuk Bayraktar, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"TEKNOFEST, semalarımızı, denizlerimizi, topraklarımızı koruyup yeşertecek yüksek teknolojiyi tüm toplumla birlikte geliştirme seferberliğidir.

Dün ilk kez görmenin nasip olduğu işgalden azat olmuş kadim şehrimiz Şuşa'da, Çıdır düzünde, o engin düzlükte hür bir şekilde yürürken bu ruhu daha da derinden hissettim. 'TEKNOFEST'i neden yapıyoruz?' diye sorduğum üniversite öğrencisi genç bir kız kardeşim bu ruhu ifade etti. Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin."

"BİZE DÜŞEN DURMADAN ÇALIŞMAKTIR"

Bayraktar, yola çıkarken "Bir uşak gelsin, bir tayyareye değsin, belki o ülkelerimizi müdafaa edecek insansız hava araçlarını, tayyareleri hazırlayacak" diye anlatmaya çalıştıkları TEKNOFEST'in mottosunun artık zihinlerde yer ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra bize düşen Türk uşaklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır. İnanıyorum ki bu yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim, bu ruhtan aldıkları feyz ile ilerleyecek, tam bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklardır. TEKNOFEST Azerbaycan'ın yürütücüleri, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ediyorum. Gece gündüz emek veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki ekibimiz ve gönüllülerimiz olmasaydı bu kadar başarılı bir TEKNOFEST yaşayamazdık.

Çalışmalarını yürüttüğü Amerika'dan Bakü'ye gelerek bizleri ve gençlerimizi şereflendiren Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar hocamıza da yürekten teşekkür ediyorum. TEKNOFEST coşkusuna iştirak eden Azerbaycanlı bacı ve kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum.

"AŞK OLSUN AZERBAYCAN, AŞK OLSUN TÜRKİYE"

Kardeşliğimizi daha güçlü kılacak TEKNOFEST'i himaye eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan'ın bağımsızlık günü mübarek olsun. Aşk olsun Azerbaycan, aşk olsun Türkiye."

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