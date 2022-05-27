Türkiye model fabrika tecrübesini Azerbaycan'la paylaşacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Azerbaycan temasları kapsamında, Türkiye ile Azerbaycan arasında model fabrika alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Bakan Varank, TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için geldiği başkent Bakü'de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la bir araya geldi.
Varank, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma, ekonomi, enerji, sanayi, teknoloji, eğitim, sağlık ve turizm gibi pek çok alanda ilişkilerin en üst seviyede devam ettiğini belirtti.
Türkiye'nin model fabrika uygulamalarını anlatan Varank, "İşletmelerimizin verimliliklerini artırmak, dijital dönüşümlerini rehberlik etmek için Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri diğer adıyla model fabrikalar açıyoruz. Model fabrika ortamlarında aslında işletmelerimizin teori ve pratiğini birleştiriyoruz. Bugün bu çerçevede, model fabrikalar, yalın üretim ve dijital dönüşüm alanlarında stratejik iş birliği mutabakat zaptını imzalayacak, inşallah bu tecrübeyi sizlere aktaracağız." dedi.
Görüşme sonrasında Varank ve Cabbarov, "Model Fabrika Mutabakat Zaptı"na imza attı.
Görüşmede TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu da hazır bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?
- 81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR'a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...
- MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Koyun, keçi, buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek 2022? Koyun, keçi desteklemesi olacak mı, var mı?
- Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022? YÖK ile üniversiteler ne zaman, hangi tarihte kapanıyor?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, Haziran kira artışı...
- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı tarihi belli oldu
- Dayakçı öğretmen bu kez de babaya saldırdı! 3 aylık koruma kararı
- Son dakika: Bingöl'de deprem! Korkutan deprem Erzurum'da da hissedildi! 27 Mayıs 2022 son depremler
- Liverpool Real Madrid maçı bugün mü? 2022 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?