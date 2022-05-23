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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Festivalden ilk görüntüler paylaşıldı

Başkan Erdoğan'ın övgüyle söz ettiği TEKNOFEST etkinliği Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek. 26-29 Mayıs tarihlerindeki TEKNOFEST'E milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor. Azerbaycan'daki TEKNOFEST'in başlamasına 2 gün kala Bakü'den ilk görüntüler paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:01
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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Festivalden ilk görüntüler paylaşıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar sürüyor.

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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Festivalden ilk görüntüler paylaşıldı

TEKNOFEST Azerbaycan'a sayılı günler kala festivalin yapılacağı Bakü Crystal Hall ve çevresi ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ın etkinliğe hazır hale getirilmesi için son çalışmalar yapılıyor.

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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Festivalden ilk görüntüler paylaşıldı

Festivalde sergilenecek uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçlar da alandaki yerlerini aldı.

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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Festivalden ilk görüntüler paylaşıldı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK uçakları, festival öncesinde Bakü semalarında deneme uçuşları gerçekleştirdi.

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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Festivalden ilk görüntüler paylaşıldı

Azerbaycan'da düzenlenecek TEKNOFEST için son 5 güne girilirken, festivale 17 bin kişi kayıt yaptırmış durumda.