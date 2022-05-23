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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Festivalden ilk görüntüler paylaşıldı
Başkan Erdoğan'ın övgüyle söz ettiği TEKNOFEST etkinliği Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek. 26-29 Mayıs tarihlerindeki TEKNOFEST'E milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor. Azerbaycan'daki TEKNOFEST'in başlamasına 2 gün kala Bakü'den ilk görüntüler paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:57Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:01