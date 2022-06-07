Apple zamlı fiyat güncel liste: 7 Haziran 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye tarafından iPhone fiyatlarına zam yapıldı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası Apple tarafından Türkiye fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en ucuz iPhone 13 modeli 20.999 TL olurken, en pahalı iPhone 13 Pro Max modelinin fiyatı 41.799 TL oldu. Peki, iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Haziran iPhone fiyatları zamlı güncel liste...

iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Apple Türkiye tarafından iPhone fiyatlarına zam yapıldı. 7 Haziran tarihli zammın ardından son fiyatlar şu şekilde: