07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Apple zamlı fiyat güncel liste: 7 Haziran 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple zamlı fiyat güncel liste: 7 Haziran 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022
ABONE OL
Apple zamlı fiyat güncel liste: 7 Haziran 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone fiyatları, Apple Türkiye tarafından yapılan zammın ardından araştırılmaya başlandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere uygulanan zamlı fiyatlar dudak uçuklattı. Bir yıl içerisinde yüzde 100'e yakın artış yaşanan iPhone fiyatları, kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Haziran iPhone fiyatları zamlı güncel liste...

iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye tarafından iPhone fiyatlarına zam yapıldı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası Apple tarafından Türkiye fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en ucuz iPhone 13 modeli 20.999 TL olurken, en pahalı iPhone 13 Pro Max modelinin fiyatı 41.799 TL oldu. Peki, iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Haziran iPhone fiyatları zamlı güncel liste...

iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Apple Türkiye tarafından iPhone fiyatlarına zam yapıldı. 7 Haziran tarihli zammın ardından son fiyatlar şu şekilde:

iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone SE 64GB: 13.499 TL TL
iPhone SE 128GB: 14.499 TL
iPhone SE 256GB: 16.499 TL

iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 11 64GB: 14.999 TL
iPhone 11 128B: 15.999 TL

iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 Mini 64GB: 18.999 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 19.999 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 21.999 TL

iPhone 12 64GB: 20.999 TL
iPhone 12 128B: 21.999 TL
iPhone 12 256GB: 23.999 TL

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 13 Mini 128GB: 20.999 TL
iPhone 13 Mini 256GB: 22.999 TL
iPhone 13 Mini 512GB: 26.999 TL

iPhone 13 128GB: 22.499 TL
iPhone 13 256GB: 24.499 TL
iPhone 13 512GB: 28.499 TL

iPhone 13 Pro 128GB: 29.999 TL
iPhone 13 Pro 256GB: 31.999 TL
iPhone 13 Pro 512GB: 35.999 TL
iPhone 13 Pro 1TB: 38.799 TL

iPhone 13 Pro Max 128GB: 32.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256GB: 34.999 TL
iPhone 13 Pro Max 512GB: 38.999 TL
iPhone 13 Pro Max 1TB: 41.799 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA