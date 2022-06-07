Apple zamlı fiyat güncel liste: 7 Haziran 2022 iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
iPhone fiyatları, Apple Türkiye tarafından yapılan zammın ardından araştırılmaya başlandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere uygulanan zamlı fiyatlar dudak uçuklattı. Bir yıl içerisinde yüzde 100'e yakın artış yaşanan iPhone fiyatları, kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Haziran iPhone fiyatları zamlı güncel liste...
iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye tarafından iPhone fiyatlarına zam yapıldı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası Apple tarafından Türkiye fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en ucuz iPhone 13 modeli 20.999 TL olurken, en pahalı iPhone 13 Pro Max modelinin fiyatı 41.799 TL oldu. Peki, iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Haziran iPhone fiyatları zamlı güncel liste...
iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Apple Türkiye tarafından iPhone fiyatlarına zam yapıldı. 7 Haziran tarihli zammın ardından son fiyatlar şu şekilde:
iPhone 13 Pro 128GB: 29.999 TL
iPhone 13 Pro 256GB: 31.999 TL
iPhone 13 Pro 512GB: 35.999 TL
iPhone 13 Pro 1TB: 38.799 TL
iPhone 13 Pro Max 128GB: 32.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256GB: 34.999 TL
iPhone 13 Pro Max 512GB: 38.999 TL
iPhone 13 Pro Max 1TB: 41.799 TL
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