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Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.

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