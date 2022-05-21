AKINCI TİHA TEKNOFEST için Azerbaycan'da
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA yeni bir başarıya daha imza attı. İki adet Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a ulaştı.
TEKNOFEST Azerbaycan'da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak olan iki adet Bayraktar AKINCI TİHA, Azerbaycan'a vardı.
Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2 bin kilometrelik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA'lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inerek tarihi yolculuğu tamamladı.
YAKLAŞIK 2 BİN KİLOMETRE UÇUŞ YAPTI
Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2 bin kilometre kat ederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.
Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart 2022'de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.
OPERASYONEL GÖREVDE
29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA'lar hâlihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.
3 ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.
İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
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