AKINCI TİHA TEKNOFEST için Azerbaycan’da

Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2 bin kilometrelik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA'lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inerek tarihi yolculuğu tamamladı.

YAKLAŞIK 2 BİN KİLOMETRE UÇUŞ YAPTI

Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2 bin kilometre kat ederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.