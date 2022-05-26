Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev konuşmasında, "Bu, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin örneğidir. İki ülkenin bu festivali bir arada gerçekleştirmesi dünyaya bir mesajdır. TEKNOFEST bir gençlik bayramıdır. Azerbaycan halkı gençliğiyle haklı olarak gurur duymaktadır. Çünkü gençlerimiz Başkomutanlığın önderliğinde 30 yıl boyunca işgal altındaki topraklarımızı özgürleştirmiştir. Bu zaferde tüm kuşakların rolü vardır. Bu festival, ürün paylaşımını teşvik etti ve insanların teknolojiye olan ilgisini artırdı" ifadelerini kullandı.