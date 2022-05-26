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Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek

Türkiye'nin geleceği TEKNOFEST, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. 29 Mayıs'a kadar devam edecek olan Uzay ve Teknoloji Festivali gövde gösterisine dönüşüyor. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Türk uşakları azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek" dedi.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:38
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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST", Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" coşkuyla başladı. Festivalde, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sahneye çıkan Natig Ritm Grubu gösteri düzenledi.

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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek

Festivalin açılış töreninde, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma yaptı.

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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev konuşmasında, "Bu, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin örneğidir. İki ülkenin bu festivali bir arada gerçekleştirmesi dünyaya bir mesajdır. TEKNOFEST bir gençlik bayramıdır. Azerbaycan halkı gençliğiyle haklı olarak gurur duymaktadır. Çünkü gençlerimiz Başkomutanlığın önderliğinde 30 yıl boyunca işgal altındaki topraklarımızı özgürleştirmiştir. Bu zaferde tüm kuşakların rolü vardır. Bu festival, ürün paylaşımını teşvik etti ve insanların teknolojiye olan ilgisini artırdı" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek

"AZERBAYCAN İLE BİR ARADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise konuşmasında, "Bakü'de kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. TEKNOFEST'İ en iyi anlatan ifadeler takım çalışması, yüksek teknoloji, seferberlik ve inançtır. Dünya üzerindeki büyük işlerin hepsini sırt sırta vermiş takımlar başarıyor. Bugün, ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin etmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece önemli olduğunu hepimiz görüyoruz." dedi.

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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek

Bayraktar açıklamasında, "Modern dünyanın insanlık tarihindeki en büyük ayıpları şüphesiz sömürgecilik ve emperyalizmdir. Bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolu teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Bunu toplumsal seferberlik ruhuyla gerçekleştirdiğimizde yüksek teknoloji geliştiren bir toplum olma hedefine daha da yaklaşmış oluyoruz. Başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebilir? Amacına nasıl varabilir? Tam da bu nedenle tüm bu meselenin özü inanmaktan geçiyor." şeklinde konuştu.