TEKNOFEST Azerbaycan’da gövde gösterisi! Gözler Gökbey, Hürkuş ve Milli Muharip Uçak’ta

Azerbaycan'da ilk kez gerçekleşecek TEKNOFEST'e katılacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde ulaştığımız başarıları dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşacağımız TEKNOFEST'e katılacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki devlet tek millet düsturu ile gerçekleştirdiğimiz yakın iş birliğimizin daha da perçinleneceği festivalde mühendislerimizin özgün olarak geliştirdiği ve teknisyenlerimiz elinde hayat bulan Hürkuş eğitim uçağı pilotlarımız uçarak Azerbaycan'a gidecek ve bir gösteri uçuşu gerçekleştirerek şanlı dostluğumuzu göklere taşıyacak. Havacılık tarihimizde yeni bir dönüm noktası olacak Milli Muharip Uçağımızın kokpitinin de deneyimlenebileceği festivalin gerçekleşmesine katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum. İnşallah Azerbaycan'da, öz vatanımızda öz halkımızla buluşmayı diliyorum" dedi.