TEKNOFEST Azerbaycan'da gövde gösterisi! Gözler Gökbey, Hürkuş ve Milli Muharip Uçak'ta
Başkan Erdoğan'ın da katılacağı TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin gözdeleri Gökbey, Hürkuş ve MMU'nun Azerbaycan'da gövde gösterisi yapacağını açıkladı. Kotil ayrıca Milli Muharip Uçak'ın havacılık tarihinde yeni bir dönem olacağını dile getirdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'da Bakü Crystal Hall'de ilk kez gerçekleşecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Milli Muharip Uçak'ın (MMU) sanal gerçeklik simülatörü, Hürkuş ve Gökbey ile yer alacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında kariyer fırsatları konusunda ziyaretçiler bilgilendirilecek.
Azerbaycan'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ürün maketlerinin yer alacağı stantta sürpriz aktiviteler, deneyim alanları ve oyunlar ile ziyaretçiler şirketi yakından tanıma fırsatı edinecek.
Mühendis Geliştirme Programı, staj imkânları ve Lift-Up adıyla sürdürülen "Sanayii Odaklı Lisans Bitirme Projeleri" gibi kariyer imkanlarının görüşüleceği alanlarda genç ziyaretçiler şirketin sunduğu fırsatlar konusunda bilgi sahibi olacak.
Hürkuş temel eğitim uçağı, gösteri uçuşu gerçekleştireceği Azerbaycan'a Hürkuş'un deneysel test pilotları ile ilk kez uçarak ulaşacak. Nefes kesen uçuş gösterilerinin yer alacağı festivalde, Türkiye'nin ilk ve tek özgün genel maksat helikopteri T625 Gökbey de statik alanda sergilenecek.
Birçok ilke sahne olacak TEKNOFEST'in en ilgi çeken kısmı ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standındaki Milli Muharip Uçak'ın VR destekli simülatörü olacak. Ziyaretçiler VR teknolojisi sayesinde 5'nci nesil uçak ile uçuşu deneyimleyebilecek.
Azerbaycan'da ilk kez gerçekleşecek TEKNOFEST'e katılacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde ulaştığımız başarıları dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşacağımız TEKNOFEST'e katılacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki devlet tek millet düsturu ile gerçekleştirdiğimiz yakın iş birliğimizin daha da perçinleneceği festivalde mühendislerimizin özgün olarak geliştirdiği ve teknisyenlerimiz elinde hayat bulan Hürkuş eğitim uçağı pilotlarımız uçarak Azerbaycan'a gidecek ve bir gösteri uçuşu gerçekleştirerek şanlı dostluğumuzu göklere taşıyacak. Havacılık tarihimizde yeni bir dönüm noktası olacak Milli Muharip Uçağımızın kokpitinin de deneyimlenebileceği festivalin gerçekleşmesine katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum. İnşallah Azerbaycan'da, öz vatanımızda öz halkımızla buluşmayı diliyorum" dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde 4 milyon metrekare açık, 640 bin metrekare kapalı alanda 12 bini aşkın çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor.
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