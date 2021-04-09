Son dakika: Sosyal medya devi Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacak
Son dakika haberine göre Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in de temsilci atayacağını belirterek, "Böylelikle yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." ifadesini kullandı.
Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7253 sayılı Kanun kapsamında Pinterest'in de bugün Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdiği bilgisini vererek, "Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak." değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceğini, sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirildiğini anımsattı.
Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkeye gelmesinin sevindirici olduğuna dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve süreci yöneten Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımı sunuyorum.
Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı Kanun'u hayata geçiren TBMM'ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler
- 9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!
- MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...
- Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste
- Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...
- Son dakika: Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? 9 Nisan Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kısıtlamalar...
- 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde abkım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı
- Cuma hutbesi 9 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu: "Ramazan: Kutlu Misafir"
- Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Survivor'da diskalifiye şoku! Hevesleri kursaklarda bıraktı! Şampiyonluk adaylarından biriydi...
- Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika...