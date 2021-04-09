Son dakika: Sosyal medya devi Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacak

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7253 sayılı Kanun kapsamında Pinterest'in de bugün Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdiği bilgisini vererek, "Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak." değerlendirmesinde bulundu.