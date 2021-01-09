Son dakika: Dailymotion Türkiye'ye temsilci atadı

VK, YouTube ve TikTok'un ardından Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TikTok'tan sonra Dailymotion'dan da güzel haber geldi. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye'de temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı

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