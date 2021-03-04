Google telif ödemesi nedir | Google telif ödemeleri için düğmeye bastı! Sırada Türkiye var

5 ÜLKEDE BAŞLADI GENELE YAYILACAK

Showcase ile birlikte her türlü yayıncıya milyarlarca dolarlık gelir elde etme imkânı sunduklarını da belirten Gingras, "Beş ülkede uygulamaya başladık. Bu ülkeler dışında bu uygulamayı tüm dünyaya yaymayı planlıyoruz.

Bunun için de çok iyi bir kaynak ayırdık. Bağımsız ve büyük bir haber dağıtımı sistemimiz var ve bunda da devam edeceğiz. Bunu yaparken de haber endüstrisi ile birlikte çalışmayı istiyoruz. Showcase ile çeşitlendirilmiş ve güvenilir bir ekosistem yaratmak istiyoruz 1 milyar dolar yatıracağız üç yıl içinde. Sürdürülebilirlik sağlamak için de dizaynı ona göre yaptık.